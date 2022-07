Exigirán que ‘influencers’ vayan a la universidad para poder opinar sobre ciertos temas

El gobierno de China no se la pondrá tan fácil a las personas que quieran ser ‘influencers’ en las redes sociales y no podrán emitir comentarios u opiniones sobre temas para los cuales no estén preparados.

Eso quiere decir que a partir de ahora tendrán que mostrar un título con el que certifiquen que tienen conocimiento suficiente para abordar ciertos temas para poder hablar de ellos.

De acuerdo con CNBC, el Ministerio de Cultura y Turismo y la Administración Estatal de Radio y Televisión de China hicieron el anuncio dirigido a los denominados ‘influencers’ quienes tendrán que demostrar que están capacitados para hablar de temas que requieren un “alto nivel profesional”.

Eso quiere decir que los creadores de contenido digital ahora tendrán que demostrar que cuentan con un título universitario o con documento a través del cual puedan certificar el nivel de conocimiento que tienen en temas como leyes o medicina. En caso contrario, tendrán prohibido emitir informaciones al respecto.

El medio local indicó que “los ‘influencers’ deben mostrar esas calificaciones a la plataforma de transmisión en vivo que utilizan. Esas calificaciones luego deben ser revisadas por la plataforma”.

Con esta medida las autoridades chinas aseguraron que buscan “limpiar” las redes sociales y los contenidos que actualmente circulan en ellas.

El gobierno, de esta forma busca limitar lo que los ‘influencers’ pueden o no pueden decir a través de sus redes sociales. Sin embargo, esta medida ha sido catalogada como intento de censura por parte de la administración de Xi Jinping.

Por ahora, la medida está dirigida en las personas que hacen streaming a través de plataformas de empresas como Tencent o Alibaba.