“Abuso total”: Habla el hombre de 63 años que fue detenido por las autoridades en Aguadilla

El conductor mayor de 60 años que fue intervenido por la policía en Aguadilla, Roberto Capella Casellas, denunció que los agentes cometieron “abuso total” en el momento que lo detuvieron por supuestamente ir a exceso de velocidad.

“Un abuso total, no de estos caballeros que me están tratando bien pero sí de los que me quisieron matar”, expresó a su llegada al Tribunal según reportó TeleOnce.

Capella Casellas fue llevado hasta el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla donde se le podrían radicar cargos por obstrucción a la justicia y por agresión a los oficiales ya que se alega los golpeó con su piernas.

Luego de que en las redes sociales se difundiera una intervención donde agentes de la policía supuestamente hace uso excesivo a la fuerza contra un adulto mayor, la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, la Dra. Carmen Delia Sánchez, ordenó una investigación sobre lo ocurrido.

“A raíz de los hechos observados en el video la Procuradora ha ordenado una investigación urgente para atender el asunto de manera que de probarse que hubo violación de derechos o abuso de poder, se puedan imponer medidas correctivas y sanciones administrativas que eviten que situaciones tan lamentables puedan repetirse. Se remitió el asunto a la Procuraduría Auxiliar de Protección y Defensa y a la Oficina de Asuntos Legales de la agencia”, expresó Sánchez en declaraciones escritas.

Los hechos ocurrieron en la carretera número 2 de Aguadilla y a través de dos videos tomados desde el interior y exterior del vehículo se puede ver a tres oficiales de la policía interviniendo con el adulto mayor.

Uno de los agentes ordenó al conductor que se bajara del vehículo y posteriormente comenzó a forcejear con el hombre. En el interior del vehículos dos personas alertaron al oficial que el hombre padecía del corazón.

Sin embargo, el teniente Juan C. González de la División de Tránsito de Aguadilla dijo a Wapa TV que el hombre “se negó a entregar documentos requeridos por el policía, tornándose en una actitud agresiva y obstruyendo la labor de la uniformada”.

Se indicó que supuestamente el hombre agredió con las manos y piernas a los agentes de la policía.

En el video tomado desde las afueras del vehículo se ve cómo el hombre cae al suelo mientras es intervenido por tres agentes de la policía.