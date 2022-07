Autoridades intervienen con el hijo de Ferdinand Pérez

El conductor del programa Jugando Pelota Dura, confirmó a través de las redes sociales la intervención de las autoridades con uno de sus hijos.

Aunque no dio detalles, trascendió que supuestamete fue arrestado por violaciones a la Ley de Armas.

“En la tarde de ayer trascendió información sobre la intervención de las autoridades con uno de mis hijos. La alegación en su contra está siendo manejada por su representación legal, quien le ha indicado que por ser una investigación activa no se deben emitir comentarios”, compartió.

“Quien me conoce sabe que soy una persona de familia y que siempre promuevo la unión familiar, al igual que procuremos cuidar de los nuestros y apoyarnos. En esta situación, como padre, me toca hacer lo propio. En el aspecto mediático, y para evitar cualquier malentendido, no estaré utilizando ninguna de mis plataformas en radio, televisión ni redes sociales para abordar esta situación. No obstante, fuera de eso, jamás abandonaré a mi hijo y contará con todo mi apoyo, así como el de toda mi familia. Creo en su palabra y en su inocencia, por lo que confiamos que más adelante todo se aclarará”, añadió.

En tanto, Pérez agradeció las llamadas y los mensajes de apoyo ante la situación.