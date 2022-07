DTOP solicita una revisión completa de expediente por venta de parque en Condado

La secretaria de Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen M. Vélez Vega, informó este domingo que solicitó una revisión completa del expediente por la venta de parcela en la avenida Ashford en Condado.

Vélez Vega indicó que la información que han recopilado preliminarmente es que la misma se inició en el 2019 y “los procesos subsiguientes se dieron de acuerdo con la ley”.

“A tono con esa información he solicitado que de inmediato se lleve a cabo una revisión completa del expediente y se me someta un informe a no más tardar del martes en la tarde”, añadió.

Según Bonita Radio, lo que se planifica construir es un condominio bajo la firma Krugg Properties, cuyo arquitecto está emparentado con cuñado del gobernador Pedro Pierluisi, Andres Guillemard Noble.

“Fue @prsecdtop la que vendió solar en El Condado el 25 de feb 2021 a tres de que fuera confirmada por el @SenadoPR”, señaló Bonita Radio a través de sus redes sociales.