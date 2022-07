Piden moderación en consumo de alcohol en este fin de semana largo

7. En 2010 el consumo de alcohol puro per cápita en todo el mundo fue de 6,2 litros entre la población de más de 15 años. Foto: Getty Images

El administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Carlos Rodríguez Mateo, hizo un llamado el sábabo a la ciudadanía a disfrutar del fin de semana largo en un ambiente de respeto y armonía, manteniendo la moderación en el consumo de alcohol.

“En esta época de verano, son miles de personas, incluyendo turistas, que visitan las playas y piscinas para divertirse y refrescarse ante la intensidad del calor. Como parte de su distracción, algunas personas llevan sus alimentos con sus respectivos instrumentos para cocinar, juegos playeros, música, refrigerios y alcohol. Para evitar situaciones desagradables o tragedias que empañen la alegría, y el momento perfecto de pasarla bien con familiares y amigos, el llamado que hacemos desde ASSMCA es a la moderación y el control en el consumo de bebidas embriagantes, evitando conductas que sean irresponsables o de riesgo”, dijo Rodríguez Mateo en declaraciones escritas.

De acuerdo con el administrador de ASSMCA, “cuando se consume alcohol y se combina con algún otro elemento o actividad, en este caso la playa, piscina o cualquier otro cuerpo de agua, representa un riesgo para la vida. No obstante, si deciden hacerlo se exhorta a no pasar los límites permitidos por ley y controlar su consumo. Debemos recordar que el alcohol afecta los reflejos de las personas y causa pérdida del equilibrio, distorsión de la percepción y disminución de la resistencia física. Todo esto, puede llegar a provocar accidentes como caídas, cortaduras, insolación por quedarse dormido e incluso, ahogamiento. En el caso particular de las personas que practican el deporte de surfear, el alcohol hace que se confíen demasiado e intenten sobrepasar una ola de enormes proporciones que ponen en peligro su vida”.

El doctor Rodríguez Mateo agregó que también representa un riesgo el consumo de alcohol y manejar embarcaciones. “Una persona bajo los efectos del alcohol, que guíe un bote, puede desorientarse y, de surgir alguna situación de peligro, no necesariamente tendrá la capacidad de responder de manera rápida y adecuada. En cuanto a los pasajeros a bordo del bote, éstos se exponen a sufrir caídas, ya sea en cubierta, por la borda o en el puerto”, destacó el galeno.

Por otro lado, el funcionario trajo a la atención que aquellas personas que consumen de manera irresponsable bebidas alcohólicas, independientemente del lugar donde lo hagan, se exponen a accidentes de tránsito, situaciones de violencia y hasta su muerte o la de otros.

“A través de los años, la ciencia y la medicina nos han explicado continuamente cómo la ingesta de bebidas alcohólicas pone en riesgo la salud, nuestro entorno y la oportunidad de vivir momentos memorables con aquellos seres cuya presencia transforma nuestra existencia. Es tiempo de reflexionar sobre si vale la pena arriesgarlo todo. Pensémoslo bien antes de beber. Disfrutemos de nuestras playas, nuestros lugares pintorescos alrededor de la isla y uno de los más grandes tesoros; que es la vida. Valorémosla. Este fin de semana y siempre, piensa en la moderación. Por ti y por todos”, afirmó Rodríguez Mateo.