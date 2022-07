“Yo lo hacía a él ahogado”: Madre de joven que presuntamente había sido arrastrado por la corriente y fue encontrado vivo

La madre de Harol Carrión Butler, el joven que supuestamente había sido arrastrado por la corriente en la Playa Poza del Obispo en Arecibo aseguró que pensaba que este se había ahogado, luego de que hoy fuera encontrado por las autoridades en una estructura abandonada.

“Yo lo hacía a él ahogado, porque yo lo vi cuando se me desapareció en la piedra, no esperaba que ahora me lo encontraran con vida”, expresó Justinita Butler en entrevista con Wapa TV.

La madre aseguró que desconocía que el joven estaba vivo tras haber sido reportado como desaparecido y se invirtieran recursos de las autoridades para la búsqueda y rescate de este.

“Yo desconocía, llevo cuatro días en espera en la playa a ver qué me dicen, si me dan una noticia, si lo encontraron ahogado, si lo sacaban como fuera, yo lo iba a recibir, pero quería que me lo buscaran”, indicó.

Según las autoridades, Carrión Butler fue detenido para ser entrevista. No fue arrestado como se indicó en un principio.

Las autoridades detuvieron a Harold Carrión Butter de 23 años quien presuntamente había sido arrastrado por la corriente esta semana en la playa Poza del Obispo en Arecibo.

Según el informe de las autoridades el joven fue encontrado en un antiguo hospital que se encuentra en la urbanización García del mismo municipio.

El joven fue trasladado a la comandancia de Arecibo para se entrevistado por agentes de la uniformada.