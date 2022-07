Representante que supuestamente tiene COVID-19 llega a votar en el último día de sesión

El legislador del Partido Popular Democrático Juan José Santiago Nieves, que alegadamente tiene coronavirus, llegó hasta el hemiciclo a votar en el último día de sesión.

“COVID, COIVD, COVID”, gritaron los representantes. “Él tiene COVID, nos están exponiendo”, continuaron.

Según reporta Jay Fonseca, fue la representante del Partido Nuevo Progresista Lourdes Ramos quien denunció la situación. La representante indicó que habían cerrado el salón café y que se sentía “desilusionada porque la salud vale más que cualquier cosa”.

Ramos añadió: “Yo plantee la situación como cuestión de privilegio porque soy asmática y se me dijo no ha lugar porque no tenía evidencia, pero tanto el representante como el propio presidente lo habían dicho”.

Mira aquí el momento en que los representantes comenzaron a gritar “COVID”.