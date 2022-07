Representante del PNP reclama al CRIM cancelación de contrato de tasaciones de propiedades

El representante José ‘Memo’ González Mercado, pidió al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) cancelar el contrato de cualquier empresa privada que se encuentra realizando las tasaciones de las propiedades en la Isla.

“Esto ya es inaceptable. Hemos venido escuchando durante meses las quejas de nuestros constituyentes en relación con las tasaciones de propiedades que está realizando el CRIM. Las quejas son largas, desde que esta empresa está tasando pozos sépticos, ranchos, estructuras en madera como si fueran de cemento, entre muchos otros, que ha aumentado, en muchos casos, triplicando el valor de las propiedades, aumentó, así, el pago que tienen que hacer sus residentes. Todo eso en una base errónea”, indicó González Mercado.

“El asunto es peor aún, porque basado en la data de la empresa, el CRIM envía cartas a los propietarios dándole 30 días para objetar la tasación de sus propiedades, sin embargo, todos sabemos que eso es demasiado cuesta arriba para la inmensa mayoría de la gente. Es un abuso de esta empresa. Por eso solicitamos al CRIM que se cancele el contrato hoy mismo, o renuncie el Director (Reinaldo) Paniagua”, expresó el legislador.

Hace unos días, el Representante del Distrito #14 de Arecibo y Hatillo radicó la Resolución de la Cámara 776, radicada el pasado 21 de julio, ordena la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización de la Cámara Baja a realizar una pesquisa detallada del programa de tasación del CRIM.

“Es entendible que se revisen las tasaciones periódicamente, lo que no es viable en estos momentos es que se aumente la contribución de nuestra gente. Estamos enfrentando una tasa de inflación que sobrepasa el 8.56 por ciento, pagando sobre $1.30 por litro de gasolina regular, aumentos en costos de artículos comestibles y de primera necesidad, al igual que incrementos en los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable. No podemos cargar más a la gente con contribuciones en estos momentos y menos si no son certeras, como han alegado muchos contribuyentes”, añadió el Representante del Partido Nuevo Progresista.

González Mercado pidió, además, una reunión con ejecutivos del CRIM para que presenten soluciones a la creciente problemática asociadas a las nuevas tasaciones.