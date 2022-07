Hombre que se pensaba estaba ahogado: “Yo estaba pasando por cosas que no eran muy buenas”

Harold Carrión Butler, el joven que supuestamente había sido arrastrado por la corriente en la Playa Poza del Obispo en Arecibo y que fue encontrado hoy escondido en una estructura quedó en libertad tras ser detenido por las autoridades.

Al salir del cuartel junto a su madre y su pareja, Carrión Butler indicó que ha estado pasando por situaciones negativas.

“Yo estaba pasando por cosas que no eran muy buenas, yo necesito espacio, hay muchas cosas que a mi me están doliendo, muchas cosas que mentalmente no ayudan. No es fácil cuando tú tienes unos hijos y no los puedes ver y son muchas cosas que duelen. No es fácil, tú sabes que tu tienes tus hijos y que no puedes hacer nada”, expresó.

Aunque indicó que no fue citado por las autoridades, indicó que los federales se estarían haciendo cargo de su caso tras movilizarse a la Guardia Costera y personal de Manejo de Emergencias para rescatarlo.

La madre de Harold Carrión Butler, el joven que supuestamente había sido arrastrado por la corriente en la Playa Poza del Obispo en Arecibo aseguró que pensaba que este se había ahogado, luego de que hoy fuera encontrado por las autoridades en una estructura abandonada.

“Yo lo hacía a él ahogado, porque yo lo vi cuando se me desapareció en la piedra, no esperaba que ahora me lo encontraran con vida”, expresó Justinita Butler en entrevista con Wapa TV.

La madre aseguró que desconocía que el joven estaba vivo tras haber sido reportado como desaparecido y se invirtieran recursos de las autoridades para la búsqueda y rescate de este.

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, junto con personal de la Guardia Costera, de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Arecibo y de FURA se expresaron el viernes, luego del operativo de búsqueda y rescate para Harold Carrión Butler, de 23 años, en la Poza del Obispo, en Arecibo, y quien fue hallado escondido.

“Dentro de todo, le damos las gracias al padre celestial que no hubo una pérdida de vida… Nos frustra un poquito, pero cumplimos con la petición de la madre”, dijo Correa Filomeno en conferencia de prensa.

Correa Filomeno no pudo expresar cuánto incurrió el estado en la búsqueda del supuesto ahogado. Sin embargo, entre los recursos que se utilizaron para el rescate, se usó un avión, tres helicópteros y varias embarcaciones, lo que se estimó en 1.2 millones de dólares en recursos para la búsqueda, además de buzos.