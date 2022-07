Cámara de Representantes reconsidera y aprueba el presupuesto general

La Cámara de Representantes dio paso esta noche a la resolución de presupuesto general apenas unas horas después de que la Junta de Control Fiscal (JCF) certificara su propia versión, que difiere en múltiples partidas.

El presidente del cuerpo, Rafael “Tatito” Hernández, ha indicado que es importante que el gobierno electo apruebe un presupuesto para poder negociar enmiendas al documento que certificó la JCF.

La resolución fue aprobada con 24 votos de los representantes populares, el de la legisladora Lisie Burgos, del Proyecto Dignidad, el del independiente Luis Raúl Torres.

“No se ha acabado el juego, hay que aprobarlo. Si no lo aprobamos, el mensaje es errado. Si no lo aprobamos, lo que estamos es adjudicando y claudicando ante la Junta. No podemos hacer eso, menos cuando nuestra Constitución del Estado Libre Asociado dice claramente que el presupuesto en Puerto Rico se aprueba hasta el 30 (de junio). (De no aprobarse) no tendrías ningún argumento para ir al tribunal, no tendrías fundamento para poder reclamar cualquier planteamiento porque claudicaste a tu deber ministerial como funcionario público”, sostuvo Hernández esta tarde a la prensa en el Capitolio.

El gobernador Pedro Pierluisi, en unas declaraciones escritas enviadas más temprano, deploró el trámite legislativo que permitió que la JCF certificara su propio presupuesto sin que tuviera la oportunidad de firmar una resolución aprobada por ambas cámaras.

“Es lamentable que el proceso legislativo relacionado al presupuesto del gobierno central fue muy controversial y tomó demasiado tiempo. El liderato legislativo de mayoría desperdició la oportunidad de aprobar un presupuesto certificable por la Junta que incluyera las prioridades que habíamos identificado para el beneficio del pueblo. Mi administración logró que la Junta incluyera muchas de nuestras iniciativas de política pública que son positivas para Puerto Rico, pero ciertamente faltaron otras importantes. No obstante, nuestra gente puede estar segura de que seguiremos dando la batalla y trabajando por el bienestar de todas y todos en nuestra isla”, indicó el primer ejecutivo.

Hernández se expresó confiado de que, a pesar de la acción de la JCF, el mandatario firmará el presupuesto tan pronto lo reciba de parte de la Legislatura.

Tal como ocurrió en horas de la madrugada del jueves, la delegación de 22 miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) le votó en contra a la resolución de presupuesto.

El portavoz del PNP en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, señaló que la versión final del presupuesto deja fuera fondos para otorgar aumentos a bomberos y oficiales correccionales, así como dinero destinado a servicios para la comunidad sorda, para el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Loíza y el $1 millón para el pareo estatal para la construcción del hospital en Vieques.

“Hoy, nuestra delegación, en discusión amplia y seria, ha reiterado que vamos a votar nuevamente en contra al presupuesto si lo traen a votación”, manifestó Méndez en el hemiciclo durante un turno en contra de la resolución conjunta.

Más temprano en el día, Hernández se había expresado confiado de que al menos parte de la delegación novoprogresista se expresaría a favor del presupuesto, si bien no era necesario para lograr la aprobación.

Los representantes del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales y José Bernardo Márquez, y el Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, se opusieron a la resolución.

Durante la votación final, la representante Lourdes Ramos y otros legisladores novoprogresistas criticaron que se permitiera votar a Juan José Santiago. El representante popular no había votado en la madrugada de hoy debido a que, presuntamente, se encuentra en su hogar convaleciendo con COVID-19.

Hernández reconoció más temprano que Santiago se había ausentado debido a una situación de salud, pero rechazó precisar su condición.

Anoche, ya en horas de la madrugada, el Senado aprobó 18-7 el presupuesto, pero en la Cámara de Representantes se quedó corta por un voto de los 26 que requería.

Sin embargo, hoy el portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, expresó su molestia ante el hecho de que no se habían introducido unas enmiendas para incluir la asignación de $1 millón para el hospital de Vieques y otra partida similar para realizar un deslinde nacional de las costas.

Según Aponte Dalmau, las enmiendas que trabajó el presidente senatorial, José Luis Dalmau, para lograr acomodar fondos para los municipios no se discutieron con los senadores de distrito.

“Dentro de las manos mágicas que cuadraron los $44 millones del Fondo de Equiparación, le quitaron $2 millones a una cosa para dárselo a los 30 municipios que no tienen los fondos suficientes. Que eso había que hacerlo, indudablemente, pero siéntese, vamos a discutirlo, de dónde se va a hacer ese ajuste y todo el mundo hubiese estado en paz y en orden”, mencionó Aponte Dalmau a periodistas en el Capitolio.