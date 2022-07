Búsqueda de joven que presuntamente se había ahogado costó cerca de $1.2 millones

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, junto con personal de la Guardia Costera, de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Arecibo y de FURA se expresaron el viernes, luego del operativo de búsqueda y rescate para Harold Carrión Butte, de 23 años, en la Poza del Obispo, en Arecibo, y quien fue hallado escondido.

“Dentro de todo, le damos las gracias al padre celestial que no hubo una pérdida de vida… Nos frustra un poquito, pero cumplimos con la petición de la madre”, dijo Correa Filomeno en conferencia de prensa.

Correa Filomeno no pudo expresar cuánto incurrió el estado en la búsqueda del supuesto ahogado. Sin embargo, entre los recursos que se utilizaron para el rescate, se usó un avión, tres helicópteros y varias embarcaciones, lo que se estimó en 1.2 millones de dólares en recursos para la búsqueda, además de buzos.

“Fue poco más de un millón de dólares”, dijo el coordinador de Búsqueda y Rescate de la agencia federal, Alberto Martínez.

Según una confidencia, se dio con el paradero de Carrión Butter quien estaba escondido en una estructura abandonada en un parque público de la urbanización García de Arecibo.

Desde el pasado martes, el hombre fue buscado luego que supuestamente éste fuera arrastrado por las corrientes marinas en la Poza del Obispo en el barrio Islote.

Según se supo, éste fue detenido por la Policía junto a su señora madre, Justinita Butter Torres -quien reportó la supuesta desaparición- y éste tenía que acudir al tribunal por un supuesto caso de violencia doméstica. Además, el individuo enfrentaba otro caso por sustancias controladas.

Por último, el comisionado del NMEAD apoyó a que se apruebe legislación para castigar penalmente a quien provoque que las agencias de búsqueda y rescate sean activadas para casos falsos.

“Es indignante que uno vea porque si pasa lo que hemos visto a esta hora porque no se cómo fue planificado. Pones a un personal en peligro y no descansamos hasta lograr la misión. La cantidad de personas que tú tienes en el agua y en el aire, no sabes lo que puede pasar, las condiciones del mar que son terribles, estamos armando lo que puede ser un plan de trabajo para el día siguiente, todo eso indigna cuando hay personas que se atreven a hacer una cosa como esta y entristece. Una persona que lleve al gobierno a que las agencias pertinentes respondan, le tiene que caer todo el peso de la ley. No tienen idea de la gente que se expone. Hemos tenido eventos que nos ha pasado y exhortamos, y estamos proponiendo a la Legislatura para que se le ponga todo el peso de la ley a quien exponga a personal”, expuso Correa Filomeno.