Pugna entre la delegación popular del Senado fue detonante para que presupuesto se colgara en la Cámara

Javier Aponte Dalmau El senador mencionó que el caucus de mayoría no le dio paso a las enmiendas. (Dennis Jones)

El portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, lamentó que la versión final del presupuesto que se aprobó en ese cuerpo excluyera sendas partidas de $1 millón para financiar el pareo de la construcción del centro de salud en Vieques y la ejecución de un deslinde nacional por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que tuvo como consecuencia que anoche la medida se quedara corta en la Cámara baja.

La controversia por los fondos para el hospital de Vieques fue el detonante para que la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes se opusiera en horas de la madrugada a la resolución presupuestaria, medida que se espera sea reconsiderada en la tarde de hoy, último día de la sesión ordinaria.

Aponte Dalmau mencionó hoy, a periodistas en el Capitolio, que reasignar las partidas necesarias para incluir tanto los fondos para el hospital de Vieques como para el deslinde costero habría tomado, a lo sumo, unos 45 minutos.

“Eso se pudo evitar con esperar 45 minutos, hacer una corrección del lenguaje que ya había cruzado, con hacer un ajuste en la página 198 del presupuesto para (bajar) una partida de $10 (millones) a $8 millones, y en la página 200 haber incluido el lenguaje de incluirle a Recursos Naturales $1 millón, que es un compromiso que había hecho con la compañera (senadora) María de Lourdes (Santiago), y el $1 millón del hospital de Vieques”, indicó Aponte Dalmau.

Aponte Dalmau explicó que anoche el liderato de ambos cuerpos se vio en la obligación de reorganizar partidas para poder destinar $44 millones adicionales al Fondo de Equiparación municipal, un proceso del que participó el secretario de Hacienda, Francisco Parés, quien estuvo reunido en la oficina del presidente del Senado, José Luis Dalmau.

“Mientras yo estaba trabajando con el asunto del lenguaje, que aquí había intención del secretario (Parés) de volarle un montón de acuerdos que se habían hecho de (el proyecto de impuestos a las corporaciones) foráneas, para buscar $300 millones para su proyectito de reforma contributiva del año que viene, que evitamos hasta la saciedad que eso pasara, entonces se fueron a hacer un ajuste presupuestario de los $44 millones que no le dijeron a nadie (de los senadores) de distrito”, sostuvo Aponte Dalmau.

¿Quién fue que retiró específicamente esos $2 millones?, se le preguntó al senador por el distrito de Carolina, que incluye a la isla municipio de Vieques.

“Dentro de las manos mágicas que cuadraron los $44 millones del Fondo de Equiparación, le quitaron $2 millones a una cosa para dárselo a los 30 municipios que no tienen los fondos suficientes. Que eso había que hacerlo, indudablemente, pero siéntese, vamos a discutirlo, de dónde se va a hacer ese ajuste y todo el mundo hubiese estado en paz y en orden”, dijo el legislador.

Aponte Dalmau negó que las discrepancias provocaran un choque directo con el presidente del Senado.

“Simplemente en el caucus yo dije mi sentir, cogí mis paginitas de apuntes, (dije) que pudieron haber esperado, no encontraba ninguna razón de por qué había que salir de allí corriendo. Si habíamos esperado lo que habíamos esperado y salvado lo que se había salvado, 45 minutos no iba a hacer nada, y cogieron las dos cosas y las liquidaron”, dijo Aponte Dalmau, quien no participó en la votación final en la que el presupuesto se aprobó 18-7.

Al momento de publicación, el líder senatorial no había reaccionado a las expresiones del portavoz de mayoría.

¿Está decepcionado?, se le inquirió a Aponte Dalmau.

“No quiero hacer comentarios”, indicó el portavoz de la mayoría.

Confiado “Tatito” en que habrá los votos

Por su parte, el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, garantizó que hoy habrá suficientes votos para aprobar la resolución de presupuesto, independientemente de la decisión que tome la delegación novoprogresista. Anoche, la medida se quedó corta por un voto de los 26 necesarios para avanzar al escritorio del gobernador.

Para hoy, la delegación popular deberá contar con el voto del representante Juan José Santiago, quien estuvo ausente anoche por razones de salud. Además de los 25 votos populares, la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, también ha favorecido la resolución presupuestaria.

Hernández señaló que el caucus penepé decidió anoche votar en contra en “solidaridad” con su portavoz, Carlos “Johnny” Méndez, quien es representante por el distrito que incluye a Vieques.

De acuerdo con Hernández, el asunto de las asignaciones para el hospital y el deslinde puede solucionarse mediante la presentación de resoluciones conjuntas una vez comience la siguiente sesión ordinaria, en agosto, un escenario que el líder cameral le planteó al gobernador Pedro Pierluisi en la mañana de hoy.

Según el presidente de la Cámara baja, Pierluisi no le ofreció garantías de que amarraría los votos del PNP en ese cuerpo, aunque espera que el mandatario firme la resolución presupuestaria tan pronto la Asamblea Legislativa se la envíe.

“Yo tengo los votos, pero preferiría que no tengamos esto tan ‘tight’ y decir que aprobamos esto con 26 (votos), sino quizás 30 o treintipico de votos”, dijo Hernández.

La versión final del presupuesto general incluye unos $12,426 millones, cifra establecida por la Junta de Control Fiscal (JCF).

El ente certificó esta tarde un presupuesto, aunque no han precisado si reconsiderarían su postura en caso de que el gobierno electo apruebe su propia versión. En discusión con los presidentes legislativos, la JCF había accedido a extender el plazo para aprobar el presupuesto hasta el pasado 27 de junio.

“Ellos van a evaluar. De evaluarlo sí (hay un compromiso). Estamos en aguas nuevas porque ya no hay un interlocutor que uno pueda decir ‘cuadramos’”, indicó Hernández, en referencia a la renuncia de la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, quien aún no ha sido reemplazada.

Mañana, la JCF sostendrá una reunión pública en la que presentará los presupuestos certificados para el gobierno central y varias corporaciones públicas para el año fiscal 2023.

“Para mí es tan importante aprobar (un presupuesto), y el gobernador la va a firmar, y que yo por lo menos le pueda llevar un presupuesto. El presupuesto de nosotros está alineado (con el de la JCF). Tendrían ellos para ponderarlo”, dijo Hernández.