Jenniffer González no está preocupada por retos de candidaturas

La comisionada residente Jennifer González Colón dijo el jueves que no tiene preocupaciones con retos de candidaturas.

“Yo no tengo preocupaciones con retos de candidaturas. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico es quien escoge y esos procesos son naturales, verdad, y uno respalda a los candidatos que más a uno le gusta. Eso es muy natural en la política”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.

“Uno no corre para ocho ni para diez, uno corre para el término que fue electo de cuatro años. En ese sentido, yo me puse al servicio del pueblo de Puerto Rico. Me siento honrada, privilegiada, me siento orgullosa de representar a los puertorriqueños en la capital federal y si tú me preguntas hoy, estoy enfocada en eso y voy a seguir enfocada en eso. Hay personas que se enfocan en candidaturas personales, perfecto. Y hablo de todos los partidos. En el caso mío, yo estoy enfocada en cumplir lo que le prometí al pueblo, estoy enfocada no en política, sino en ejecutar mi mandato como comisionada residente que es lo que estoy haciendo”, expuso.

“Los procesos de elección de primarias vienen natural y viene por ley. Nadie puede temerle a eso. El pueblo, si uno trabaja bien, el pueblo pone a la gente donde la gente debe de estar”, añadió.

Cuestionada sobre las expresiones del gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia quien expresó que no vislumbraba primarias a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, y si esas expresiones minimizan las posibilidades de la comisionada residente de aspirar a la gobernación, contestó: “pero es que todo el mundo está hablando de mi candidatura como si yo hubiera dicho que yo voy a aspirar a algo. Primero, yo soy la comisionada residente en Washington. Saqué más votos que ningún otro político en Puerto Rico en la pasada elección, enfocada en mi trabajo y no en política. Yo he radicado ante el Comité federal para revalidar al Congreso de los Estados Unidos. Pero digo, las primarias no son hoy, y no son mañana”.

El presidente del PNP, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo que no vislumbra que lo reten en primarias por la candidatura a la gobernación.

“Este partido siempre es un partido democrático, no de nombre es de hecho. Yo ya he participado en dos primarias a la gobernación en este partido. No vislumbro que tendremos una primaria a la gobernación”, dijo Pierluisi Urrutia en una conferencia de prensa.

Específicamente se le preguntó si aceptaría enfrentarse a una primaria con la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

“Lo digo con el mayor respeto, no lo vislumbró, porque veo que todos estamos bien enfocados en que revalide el equipo. Es decir, que se retenga la gobernación, se retenga la comisaría residente, que retomemos el control de Cámara y Senado y tengamos por la mayoría de todas las alcaldías”, añadió.

Pierluisi Urrutia reiteró que buscará la reelección en el puesto de gobernador.