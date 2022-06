Cámara de Representantes aprobará el presupuesto pese a certificación unilateral de la Junta de Control Fiscal

La Cámara de Representantes se dispone a aprobar esta noche el presupuesto del país a pesar de que la Junta de Control Fiscal (JCF) certificó en horas de la tarde su propia versión, que entraría el vigor a partir de mañana, con el inicio del nuevo año fiscal.

El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, insistió en la importancia de aprobar un documento presupuestario con miras a continuar negociando con la JCF o, incluso, la posibilidad de que el gobierno entable algún pleito legal.

“No se ha acabado el juego, hay que aprobarlo. Si no lo aprobamos, el mensaje es errado. Si no lo aprobamos, lo que estamos es adjudicando y claudicando ante la Junta. No podemos hacer eso, menos cuando nuestra Constitución del Estado Libre Asociado dice claramente que el presupuesto en Puerto Rico se aprueba hasta el 30 (de junio). (De no aprobarse) no tendrías ningún argumento para ir al tribunal, no tendrías fundamento para poder reclamar cualquier planteamiento porque claudicaste a tu deber ministerial como funcionario público”, manifestó Hernández esta tarde.

El legislador reconoció que la Asamblea Legislativa incumplió con dos plazos establecidos por la JCF para la aprobación del presupuesto, el 22 y 27 de junio.

Desde más temprano en el día, Hernández ha afirmado que tiene los votos asegurados para lograr el aval al presupuesto en una reconsideración. En horas de la madrugada del jueves, la Cámara se quedó corta por un voto de los 26 que se requerían para la aprobación.

Para esta noche, la delegación del Partido Popular Democrático espera contar con el voto de Juan José Santiago, quien estuvo ausente anoche por motivos de salud, e igualmente cuentan con el voto de Lisie Burgos, del Proyecto Dignidad, quien ya favoreció la resolución en su primera oportunidad.

Los 22 legisladores del Partido Nuevo Progresista se opusieron en la votación inicial, luego de identificar la exclusión de una partida de $1 millón que originalmente se asignaba a la construcción del nuevo centro de salud en Vieques, municipio perteneciente al distrito que representa el portavoz de la Palma, Carlos “Johnny” Méndez.

Hernández, quien ha dicho que esa asignación se puede legislar de manera independiente en la próxima sesión ordinaria, mencionó que a lo largo del día de hoy ha mantenido comunicación con el gobernador Pedro Pierluisi. Según el presidente cameral, el ejecutivo se ha comunicado con los representantes novoprogresistas para solicitarles que ejerzan su voto libremente en la reconsideración del presupuesto general.

En el comunicado donde anunció la certificación unilateral del presupuesto, la JCF precisó que había incluido unos $40 millones adicionales para los municipios. La Asamblea Legislativa y el gobernador han solicitado que la asignación adicional sea de $44 millones, lo que mantendría en $88 millones el llamado Fondo de Equiparación.

“Por eso es importante aprobar el presupuesto, porque si aprobamos el presupuesto podemos convencer, con un documento escrito, apruébanoslos como nosotros los queremos, como un fondo dirigido específicamente para distribuirse de los (municipios) grandes hacia los pequeños para que ayudemos a los que lo verdaderamente lo necesitan. Esa es la diferencia de tener un documento para poder plantearlo. Si el gobernador no lo firma y nosotros no lo aprobamos hoy, el gobierno no tiene elementos”, indicó Hernández.

El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Jesús Santa, planteó que, incluso si la JCF inicialmente se mantiene firme en su versión presupuestaria, la resolución que apruebe el gobierno electo puede servir como base para reprogramaciones posteriores.

Santa recordó que en el año fiscal que está por concluir el presupuesto general recibió dos enmiendas sustanciales, incluyendo una para reprogramar partidas luego de que el gobierno federal asignara un nuevo bloque de fondos de Medicaid y otra para incorporar las disposiciones del Plan de Ajuste confirmado.

“Con eso tú te puedes sentar y es posible, si podemos lograr un diálogo, quizás convencerlos que la forma de hacerlo nuestra es más efectiva que lo de ellos. Tienes la oportunidad de hacerlo porque ya se ha hecho dos veces”, subrayó Santa, quien se había expresado escéptico de que la JCF esperara por el presupuesto de la Legislatura luego de los incumplimientos con los plazos.

Tanto el presupuesto general que certificó la JCF como la versión que aprobó anoche el Senado y se colgó inicialmente en Cámara ascienden a $12,426 millones, aunque con divergencias en las asignaciones.

El presupuesto se aprobó en el Senado en votación 18-7. Sin embargo, hoy el portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, expresó su molestia ante el hecho de que no se introdujeron unas enmiendas para incluir la asignación de $1 millón para el hospital de Vieques y otra partida similar para realizar un deslinde nacional de las costas.

Según Aponte Dalmau, las enmiendas que trabajó el presidente senatorial, José Luis Dalmau, para lograr acomodar fondos para los municipios no se discutieron con los senadores de distrito.

“Dentro de las manos mágicas que cuadraron los $44 millones del Fondo de Equiparación, le quitaron $2 millones a una cosa para dárselo a los 30 municipios que no tienen los fondos suficientes. Que eso había que hacerlo, indudablemente, pero siéntese, vamos a discutirlo, de dónde se va a hacer ese ajuste y todo el mundo hubiese estado en paz y en orden”, mencionó Aponte Dalmau a periodistas en el Capitolio.