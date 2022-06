Arremeten contra el PPD por quitarle dinero al hospital de Vieques

La senadora del Partido Nuevo Progresista, Keren Riquelme, acusó a los legisladores del Partido Popular Democrático de “discrimen político” contra el municipio de Vieques por tener un alcalde estadista.

“Ayer observamos como el PPD eliminó del presupuesto el dinero asignado para la construcción de un nuevo hospital en Vieques. Este acto atroz es motivado por razones político partidistas, porque Vieques tiene un alcalde del PNP y porque la construcción de este hospital, vital para los sobre 9,000 residentes de la ‘Isla Nena’, es un proyecto emblemático de nuestro Gobernador. Sencillo, esto es un ataque político partidista, discrimen contra un municipio con alcalde del PNP”, expresó Riquelme.

Entre los cambios realizados por la delegación del partido popular en la Cámara y el Senado sobre el presupuesto del gobierno para el año fiscal 2022-2023, que empieza mañana, viernes, se eliminó la partida de gastos de capital para obra (conocidos como CAPEX) destinados a la construcción del hospital de Vieques.

“Apoyo al alcalde de Vieques, José ‘Junito’ Corcino, el portavoz del PNP en la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez y la senadora por Carolina, la amiga Marissa ‘Marissita’ Jiménez en el repudio a esta acción que no tiene otra justificación que no sea un discrimen político. Los viequenses necesitan el hospital, que el PPD no le importa eso es increíble”, sostuvo la Senadora por Acumulación.

Riquelme dijo que sostendrá una reunión de emergencias con el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, así como personal de la Fortaleza, el Portavoz del PNP en la Cámara y Jiménez para ver cómo se identifican los recursos para la construcción del hospital.

El Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Susan Centeno en Vieques fue destruido durante el impacto del poderoso huracán María en septiembre de 2017. Desde entonces urge una nueva facilidad médico-hospitalaria para Vieques.