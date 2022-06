Alcalde de Vieques molesto ante decisión de quitarle dinero para la construcción del hospital

El alcalde de Vieques, José ‘Junito’ Corcino Acevedo, arremetió contra la decisión de la Legislatura del Partido Popular Democrático por quitarle la asignación de fondos para la construcción de un nuevo hospital en dicha isla municipio.

“Triste y molesto, así me siento hoy con la acción de la Legislatura del partido popular de quitarle a los viequenses el dinero que se necesita para la construcción de nuestro hospital. Esta es una acción sin precedentes y demuestra un discrimen contra nuestra gente. No pudo aceptar que le quiten dinero a Vieques, especial para algo tan importante como un hospital. Nosotros no tenemos hospital o Centro de Diagnóstico y Tratamiento, el que teníamos (CDT) fue destruido con el huracán María. Nos urge un hospital y hacerle esto a la gente de Vieques es un abuso”, expresó Corcino Acevedo.

“Entre los cambios que el PPD en la Cámara de Representante y el Senado le hicieron al presupuesto del gobierno para el año fiscal 2022-2023, que empieza mañana, quitaron la partida de gastos de capital para el pareo de fondos con el fin de hacer realidad la construcción del hospital de Vieques. Estamos hablando que sobre 9 mil viequenses tendrán que estar sin hospital porque la Legislatura del PPD entiende que eso no es importante”, añadió el Alcalde de la ‘Isla Nena’.

“Estuve dialogando con el Secretario de Salud, el amigo Carlos Mellado, quien me dijo que estará ayudando en esto. También dialogué con nuestro Portavoz en la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez, así como con la Senadora Marissita Jiménez sobre este asunto ayer en horas de la madrugada. Estamos en consenso de estar en oposición a esta acción, totalmente innecesaria, de la Legislatura del PPD”, culminó diciendo Corcino Acevedo.

El Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Susan Centeno en Vieques fue destruido durante el impacto del poderoso huracán María en septiembre de 2017. Desde entonces urge una nueva facilidad médico-hospitalaria para Vieques.