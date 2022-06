Representante del PNP pide incluyan medida de trabajo remoto en convocatoria de sesión extraordinaria

El representante José ‘Memo’ González Mercado hizo un llamado al gobernador, Pedro Pierluisi, a que incluya en una sesión extraordinaria la Resolución Conjunta de la Cámara 347 la cual crea un plan de trabajo a distancia en el que se le permita a los empleados cumplir con sus funciones y responsabilidades a distancia la mayor cantidad de tiempo posible sin afectar los servicios a la ciudadanía.

“Vivimos en momentos bien fuertes con una tasa de inflación (8.57 por ciento) no vista en más de cinco décadas y una impredecible volatilidad histórica en el precio del combustible que ha impactado el bolsillo de la gente con precios en el litro de la gasolina no vistos en Puerto Rico por más de medio siglo. Ante esto, urge brindarle una herramienta a nuestros empleados para que puedan realizar tareas de forma remota en una manera híbrida sin que se afecte los servicios que le damos al Pueblo. La Resolución 347 va a esos fines. La misma fue aprobada en la Cámara (de Representantes) pero no en el Senado. Urge que se apruebe esta pieza legislativa ya”, sostuvo González Mercado.

La pieza legislativa fue radicada el pasado 10 de junio y la Cámara Baja le dio su aval el 22 de este mes con 43 votos a favor. Desde el 24 de junio se encuentra en la Comisión de Gobierno del Senado, la cual es presidida por el senador del Partido Popular Democrático Ramón Ruiz Nieves.

La medida ordena a toda agencia y/o instrumentalidad adscrita al gobierno central, incluyendo las corporaciones o instrumentalidades públicas o público privadas que funcionan como empresas o negocios privados a que conforme a la política pública firmemente establecida mediante las disposiciones de la Ley Núm. 39-2020, mejor conocida como ‘Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico’, implementar un plan de trabajo a distancia en el que se le permita a sus empleados cumplir con sus funciones y responsabilidades a distancia.

“Estaré enviado una carta al Gobernador pidiendo que incluya esta medida para así ayudar a nuestros trabajadores, tanto del sector público como privado. Estos son momentos difíciles y necesitamos soluciones innovadoras y esta resolución está enfocada precisamente en eso. Por eso necesitamos que se convierta en ley lo antes posible”, culminó diciendo el Representante por el Distrito #14 de Arecibo y Hatillo.

Además de González Mercado, la medida tiene de autores a los representantes Yazzer Morales Diaz, Wilson Román López y Luis ‘Narmito’ Ortiz Lugo.