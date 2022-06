Pierluisi presenta aspirantes a dirigir a los Servidores Públicos Progresistas

El gobernador Pedro Pierluisi, junto a un grupo de funcionarios públicos estadistas, presentó el miércoles el equipo de funcionarios que aspiran a dirigir el organismo de Servidores Públicos Progresistas del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica por más de 26 años, Jaime “Jaimito” Torres Rodríguez, aspira a ser el presidente del Organismo. Torres Rodríguez ha sido director regional de Get Out The Vote del PNP y director regional de la Organización de Servidores Públicos.

Hoy radica para aspirar al puesto de coordinador de la Autoridad de Energía Eléctrica de camino a lograr la presidencia de la Organización.

Por su parte, Ana Feliciano del Departamento de Transportación y Obras Públicas y Enrique “Kike” Ruíz Gerena, de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado, aspiran ser vicepresidentes del organismo.

El gobernador sostuvo en conferencia de prensa que “este grupo de buenos servidores públicos tienen un compromiso con nuestro Pueblo y con nuestro ideal de la Estadidad. Jaimito y el resto del liderato serán pieza esencial para que el PNP implemente medidas en beneficio de nuestros servidores públicos. Todos cuentan con mi apoyo y el PNP cuenta con ellos y ellas para revalidar en grande en las próximas elecciones”.

Por su parte, Torres Rodríguez afirmó que “vengo con la misión de unificar a los servidores públicos. A fortalecer la organización más grande y poderosa que tiene el movimiento estadista y del PNP. Vengo con nuestro equipo a hacer sentir el organismo y darle voz a quienes no la tienen. Vamos a apoyar al gobernador en su campaña y aseguraremos una victoria en grande para el PNP en el 2024. Voy correr la isla y vamos a hacer parte de la organización a todos los servidores públicos que quieren la igualdad como ciudadano americano”.

El PNP se encuentra en el proceso de reorganización luego de aprobar su Reglamento General. Como parte de este proceso, los candidatos a diversos puestos dentro del partido tienen hasta mañana, 30 de junio para radicar sus aspiraciones. Al presente, ya se presentó el equipo de la Organización de Mujeres Progresistas, liderado por Jackeline “Jakie” Rodríquez y resta el equipo de la Juventud Progresista.