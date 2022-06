Lanzan campaña para educar sobre el sinhogarismo en Puerto Rico

El Programa de Soluciones de Emergencia (ESG-CV, por sus siglas en inglés) del Departamento de la Familia (DF) lanzó la campaña “Toca a la puerta” para educar sobre el problema del sinhogarismo en Puerto Rico y orientar a las personas sin hogar, en riesgo de perderlo y otras en su entorno, sobre las diferentes ayudas y servicios disponibles para esta población durante la emergencia del COVID-19. Así lo anunció la secretaria del DF, Carmen Ana González Magaz.

En respuesta a la emergencia de la pandemia del COVID-19, el Programa ESG-CV recibió una asignación no recurrente de aproximadamente $27 millones del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD). Los objetivos principales del Programa son: poner fin a la falta de vivienda para las familias y personas sin hogar proveyéndoles una vivienda accesible y permanente lo antes posible, y trabajar junto a personas que experimentan o están en condiciones de experimentar falta de vivienda, con proveedores de servicios y otros socios de la comunidad para crear servicios de emergencia inmediatos y construir soluciones sostenibles a largo plazo.

Estos objetivos permiten que las entidades activas bajo el Programa ESG, tanto municipios como organizaciones sin fines de lucro, utilicen los fondos ESG-CV para: 1) alcanzar a los individuos y familias sin hogar que viven en la calle, 2) prevenir que familias e individuos lleguen a ser personas sin hogar, 3) ubicar rápidamente en alguna modalidad de vivienda a los individuos y familias sin hogar, 4) ayudar a operar y proveer servicios esenciales en los albergues de emergencia para individuos y familias sin hogar.

“La frase ‘Toca a la puerta’, la cual utilizamos en esta campaña de educación y orientación, es una que usamos coloquialmente en Puerto Rico para dejarle saber a familiares y amigos que nuestra casa está abierta y disponible para ofrecer apoyo, cuando alguien está pasando una situación difícil. La administración del gobernador

Pierluisi ha estado sumamente activa para ayudar a los más necesitados. Asimismo, el Programa ESG está abierto a proveer asistencia y trabajar con municipios y organizaciones para proveer el apoyo necesario para las personas sin hogar o que están a punto de perderlo”, comentó González Magaz.

“El Programa ESG-CV aporta fondos a múltiples organizaciones y municipios que están reforzando sus servicios para erradicar el sinhogarismo. Si necesitas orientación para ti o para una persona cercana a ti, “Toca a la puerta”, llama al 211 para orientación y ayuda. También puedes visitar https://esgweb.familia.pr.gov/ o escribir a: programaesg-cva@familia.pr.gov”, explicó la Secretaria.

En marzo de este año el gobernador firmó una Orden Ejecutiva a través de la cual Puerto Rico se unió a la iniciativa House America del HUD para de esta forma proveer un hogar seguro a las personas o familias sin hogar, mediante el enfoque de Vivienda Primero. A su vez, con los fondos federales del Plan de Rescate Americano (ARPA), promueve el desarrollo de nuevas viviendas asequibles.

Según el Conteo de Personas sin Hogar (2019), que se lleva a cabo como requisito de HUD, en la Isla hay aproximadamente 2,500 personas en esta situación. El estudio revela que de esas personas sin hogar sobre 70 % son hombres, cerca de 79% utilizan sustancias controladas y un 30% presentan una situación de sinhogarismo crónico. Recientemente, debido a los terremotos que impactaron a Puerto Rico y la pandemia del COVID-19, el perfil ha cambiado, y se refleja un por ciento mayor de familias sin hogar. “Con el Programa ESG podemos ayudar a esas personas que se encuentran actualmente sin hogar o están a punto de perder el mismo”, expresó la Secretaria.

El Programa tiene diversos componentes que proveen fondos para ofrecer servicio o ayudas a los diversos grupos de personas sin hogar o en riesgo de perderlo, estos son: Alcance en la Calle, Realojamiento Rápido y Albergue de emergencia y temporero, entre otros. Cada componente tiene especificado para qué pueden utilizar estos fondos, algunos ejemplos son:

· Alcance en la Calle- tiene fondos elegibles para manejo de casos, servicios de salud de emergencia, servicios de salud mental de emergencia, transporte e incentivos a voluntarios, entre otros.

· Realojamiento Rápido- abarca la proporción de servicios de reubicación y estabilización de viviendas y asistencia de alquiler a corto y mediano plano, según sea necesario, para ayudar a las personas o familias en riesgo de falta de vivienda. Algunos ejemplos son: servicios de vivienda y estabilización, asistencia de pago de alquiler a corto o mediano plazo, gastos de mudanza e incentivos para propietarios, entre otros.

· Albergue de emergencia y temporero- los fondos ESG-CV se pueden utilizar para los gastos de proporcionar servicios esenciales a familias e individuos sin hogar en albergues de emergencia, la renovación de edificios para ser utilizados como albergues de emergencia para familias y personas sin hogar y el funcionamiento del albergue de emergencia, entre otros.

“Tenemos que educar a la población sobre lo que es una persona o familia sin hogar. Estar sin hogar, no es solo vivir en la calle, puede ser también vivir en un albergue u hogar temporero. También, vivir en un lugar que no sea seguro, ya sea por su condición física o porque la persona sea víctima de violencia intrafamiliar. No sabemos cuál es la situación particular de cada individuo, pero estamos aquí para ayudar, toca a la puerta”, concluyó la Secretaria.