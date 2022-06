Gobernador se solidariza con reclamo de alguaciles, pero insiste que el tema es decisión de la JCF

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia se solidarizó el miércoles con los alguaciles de la Rama Judicial, en su reclamo por aumentos salariales, pero les recordó que en ese asunto, la última palabra la tiene la Junta de Control Fiscal.

”Yo he estado en conversaciones con la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, así como el administrador de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, ellos tienen unas propuestas pendientes ante la Junta, yo me he solidarizado. Pero otra vez, la Junta, lamentablemente, es la que tiene la última palabra en asuntos fiscales en Puerto Rico. Sepan todos los servidores públicos, que cada vez que he tenido la oportunidad de ayudarlos lo he hecho”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Pero tienen que entender, que esto no es como que aquí tenemos nosotros el control total de las finanzas del gobierno. Lamentablemente, hay una Junta que es la que establece la fecha de efectividad para cualquier aumento, que es lo que está pasando. Los aumentos se van a dar en enero del año que viene”, añadió.

Según Pierluisi Urrutia, la gran mayoría de los empleados públicos recibirán aumento de salario en enero de 2023.

“Yo les recuerdo a esos funcionarios públicos, que nosotros hemos estado dando la batalla. Los empleados civiles de la Policía, son parte de los decenas de miles de empleados que van a recibir aumentos a partir de enero del año que viene. Ya el presupuesto que se está considerando, es más, el que le sometió la Junta Fiscal a la Asamblea Legislativa establece y reconoce el impacto fiscal que va a tener el nuevo plan de clasificación y retribución, particularmente retribución, para todos empleados de la Rama Ejecutiva. La inmensa mayoría van a recibir aumentos, porque lo que se está haciendo es ajustando su paga a lo que se paga en el sector privado. En términos generales, está actualizando la escala salarial de prácticamente todos los empleados. Eso es efectivo el primero de enero, porque la Junta no aceptó que fuera efectivo al primero de julio”, expresó.

Hoy miércoles, alrededor del 80 por ciento de los alguaciles se ausentaron en protesta por mejores condiciones laborales y el reconocimiento de sus funciones de seguridad y alto riesgo.

“En el Poder Judicial estamos conscientes y apoyamos los reclamos de nuestro personal para que se atienda el rezago salarial que experimentan. Por ello, según ha expresado la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, reiteramos nuestro llamado a la Junta Fiscal, al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para que se le asignen al Poder Judicial los recursos necesarios para atender los reclamos que hemos formulado”, expresó el director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa en declaraciones escritas.