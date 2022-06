María de Lourdes Zayas presenta su plan de trabajo para alcaldía de Trujillo Alto

La presidenta de la Legislatura Municipal de Trujillo Alto, María de Lourdes Zayas Alemán, radicó el pasado viernes para competir en la Elección Especial del Partido Popular Democrático (PPD) para seleccionar alcalde de Trujillo Alto a celebrarse el sábado, 16 de julio entre los afiliados a dicho partido, y presentó su plan de trabajo.

Lourdes, como la conocen cariñosamente, comenzó en el servicio público como directora de relaciones públicas en el Departamento de Trabajo, en donde laboró bajo la tutela del ex Alcalde de Ponce, Rafael ‘Churumba’ Cordero(QDP). Luego ocupó varias posiciones del Municipio de Trujillo Alto, bajo la Administración de Raymond Rivera Fuster (QDP). En aquel entonces, como Directora del departamento de Ayuda al Ciudadano le permitió estar en contacto más directo con las necesidades de los trujillanos. “Tuve el privilegio de atender a los más necesitados, para que supieran que había una mano amiga en el Municipio. Allí palpé de primer plano el dolor y sufrimiento de los más necesitados, los de a pie, a los que el cheque no les da para llegar a fin de mes”, señaló.

Poco tiempo después, bajo la Administración de Don Pedro Padilla, (cuando se convirtió, por segunda ocasión, en alcalde de Trujillo Alto), aceptó acompañarle como parte de su Legislatura Municipal. Lo aceptó y ejerció su puesto con mucho aprecio a su designación. A raíz del retiro de Padilla, se celebró una primaria interna para escoger al Presidente y Vice Presidenta del Partido. El Pueblo Popular, en elección libre y voluntaria. escogió abrumadoramente a Lourdes para que fungiera como su Vice Presidenta. Luego de eso, por 8 años, perteneció a la Legislatura municipal como su portavoz alterna hasta que en el 2012 fue escogida para ser la Presidenta de la Legislatura Municipal, posición que ha ocupado hasta el día de hoy.

“Al hacerme disponible en esta Elección Especial ante los Populares de Trujillo Alto, hoy presento públicamente a todos los trujillanos los puntos más importantes de mi plan de trabajo para atender las necesidades de nuestro pueblo y nuestra gente querida. En los momentos difíciles se crecen los líderes y con humildad agradezco el respaldo de grandes sectores de nuestra gente. Yo vengo a honrar el servicio público y a promover la transparencia absoluta en la gestión gubernamental”, señaló Zayas.

PUNTOS DEL PROGRAMA:

1- Me convertiré en la portavoz de una cruzada estatal para lograr enmiendas sustanciales al Código Municipal para conceder a la Legislatura Municipal mayores poderes de fiscalización. Ello incluye asignarle una partida equivalente al 20% del presupuesto de la Legislatura para crear y operar una oficina de Contraloría que sea presidida por el Auditor o Auditora Municipal, quien responderá a la Legislatura y no al Ejecutivo. Además deberá establecerse un modelo de representación basado en principios democráticos de igualdad donde las minorías tengan representación equitativa a los votos que obtengan en las elecciones donde todos. No es justo ni democrático que un partido política tenga, a manera de ejemplo un 40% de los votos pero solo tenga dos legisladores de 16 legisladores en la Legislatura Municipal. Es también antidemocrático que el Alcalde escoja por designación su plancha electoral sin criterios de proporcinalidad territorial.

2- Reconociendo que desde hace más de veinte años se ha omitido tomar acción al respecto, asignaré fondos suficientes para redactar y aprobar un Plan de Reclasificación y Retribución para los empleados del municipio donde se le haga justicia salarial a estos, sin mayores dilaciones, así como ofrecerle a los empleados transitorios la opción de convertirse en empleados permanentes. Todo en cumplimiento con el Código Municipal.

3- En virtud de las disposiciones de la Ley 105 que crea la Comisión de Servicio Público, promoveré legislación municipal para que el acarreo que se permite bajo dicha Ley sea contratado a transportistas domiciliados en Trujillo Alto según autorizados por la Comisión de Transporte hasta un 50%.

4- Estableceré un programa de tutorías para estudiantes necesitados de ello en las materias de inglés, matemáticas y español que complemente el programa actual de entrenamiento en computadores para adultos.

5- Capacitar a su máxima expresión el Área de Informática, el cual actualmente no reúne los requisitos mínimos tecnológicos necesarios para proveer a nuestro municipio de un sistema confiable.

6- Crearé una Oficina de Control de Calidad, adscrita a la Junta de Subastas y bajo la supervisión de dicha Junta, que asesore a dicha Junta en la adjudicación correcta de los proyectos de construcción y arrendamiento de edificios y que supervise que las obras se realizan de acuerdo con los parámetros aplicables de calidad de la construcción. Así se minimizará que se construya en nuestra jurisdicción municipal con materiales y procedimientos que no se ajusten a los parámetros razonables de construcción.

7- Crearé una Sub Junta de Subastas que se encargará de revisar las obras y servicios para los que la Junta de Subasta no tenga jurisdicción por tratarse de construcciones por debajo del mínimo provisto por Ley. La transparencia en el servicio público municipal se garantizará en todos los niveles.

8- Consciente de la importancia de la Oficina de Ayuda al Ciudadano aumentaré el presupuesto de esta dependencia para continuar con la ayuda a nuestros residentes menos privilegiados.

9- Revisaré la política pública del Municipio en su interacción con las distintas Asociaciones Deportivas para maximizar el presupuesto del municipio en esta área.

10- Estudiaré y decidiré sobre la necesidad y beneficio de consolidar agencias y departamentos del municipio para evitar duplicidad de funciones y esfuerzos y ahorrar en gastos presupuestarios.

11- Instauraré un Comité Independiente anejo a cargas políticas para que revise todos los contratos de servicios profesionales y aquellos que no requieran subastas o revisión de la Legislatura municipal. El Comité tendrá un miembro escogido por Junta de Subastas, otro por la Legislatura Municipal y un tercero por acuerdo entre los miembros escogidos por la Legislatura y la Junta de Subastas.

12- Solicitaré de los Legisladores Estatales que promuevan legislación para solucionar de una vez y por todas la disputa sobre el destino político de Puerto Rico con fórmulas no coloniales ni sujetas a las disposiciones de la Clausula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos.

Para el evento del sábado, 16 de junio, los afiliados al Partido Popular Democrático en Trujillo Alto tienen la oportunidad de asegurar el futuro de nuestro Pueblo. Están llamados a acudir a votar por las personas interesadas en ocupar la posición de alcalde. “Mi llamado a todos los populares es a cerrar filas por el futuro de nuestro pueblo y crecernos como institución de servicio a la gente. Mi compromiso con Trujillo Alto es completo y total”, finalizó María de Lourdes Zayas.