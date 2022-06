José Luis Dalmau truena contra ‘Tatito’ Hernández: “el presupuesto ha sido secuestrado por el presidente de la Cámara”

Dando continuidad a su intercambio público con el líder cameral, Rafael “Tatito” Hernández, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, aseveró que su homólogo ha “secuestrado” el proceso presupuestario con el objetivo de introducir en los proyectos bajo consideración el lenguaje que ordenaría al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) retasar las propiedades en Puerto Rico.

En una rueda de prensa que convocó esta tarde en su oficina, Dalmau catalogó a Hernández como “el líder de los impuestos”, haciéndose eco de unas de las principales críticas que por años los opositores han lanzado hacia el presidente cameral.

Anoche, se esperaba que ambas cámaras aprobaran los respectivos informes de conferencia de la resolución de presupuesto para el próximo año fiscal como de la medida que reforma las contribuciones de las empresas foráneas en Puerto Rico. Sin embargo, ninguna de las medidas se atendió en los cuerpos, provocando un incesante intercambio entre los presidentes legislativos desde horas de la madrugada.

Dalmau expresó que, desde ayer, el Senado cuenta con los votos para dar paso a la resolución de presupuesto, pero que la medida debe atenderse inicialmente en la Cámara de Representantes.

“Nunca llegó. ¿Por qué? Porque el presupuesto ha sido secuestrado por el presidente de la Cámara, poniendo como condición que aprobemos el otro proyecto, la ley de foráneas, pero con un pequeño detalle: que dentro de ese proyecto hay unas enmiendas incluyendo otros proyectos, otros asuntos. El proyecto de las foráneas, él quiere que se apruebe con sus proyectos, que fueron rechazados por la Junta de Supervisión Fiscal, por el secretario de Hacienda y por el Tesoro federal. La medida en atender las foráneas no tiene nada que ver con la otra medida que (Hernández) quiere, y que ha tratado de lograr que se apruebe y no ha logrado, y él lo sabe”, indicó Dalmau, quien también preside el Partido Popular Democrático (PPD) al que pertenece Hernández.

Anoche, después de la 1:00 a.m., Hernández envió unas declaraciones escritas en las que atribuyó a la “improvisación y falta de liderato en el Senado” el fracaso en atender las medidas fiscales. Los cuerpos legislativos y la Junta de Control Fiscal (JCF) habían establecido el día de ayer como el plazo para la aprobación del presupuesto, que entonces sería revisado por el organismo federal y, de entenderse que cumplía con el plan fiscal certificado, enviado al gobernador Pedro Pierluisi para su firma en o antes del 30 de junio.

Según Hernández, en la Cámara baja “siempre tuvimos los votos disponibles” para aprobar ambos proyectos, y hoy, en declaraciones a periodistas en el Capitolio, ha recalcado que considera al presidente del Senado una persona “mendaz”.

Hoy, el gobernador Pierluisi, quien se encuentra de viaje en la capital federal, hizo un llamado a “dejar los protagonismos a un lado” y a que ambos cuerpos aprueben una versión de presupuesto. Dalmau, en su rueda de prensa, dijo que el Senado se encuentra listo para aprobar tanto la resolución presupuestaria como el proyecto de las corporaciones foráneas, siempre y cuándo se excluya de la segunda medida el lenguaje sobre la retasación de propiedades.

Asimismo, Dalmau aseguró que la JCF todavía se encuentra abierta a considerar el presupuesto que apruebe la Legislatura, pese a que su presidente, David Skeel, ha dejado entrever que el ente está dispuesto a certificar unilateralmente su propia versión.

De acuerdo con Dalmau, las partidas más afectadas si la JCF impone su presupuesto en lugar de aceptar el que elaboró la Asamblea Legislativa serían las asignadas a los municipios. La JCF, por un lado, pretende recortar $44 millones de los $88 millones destinados al llamado Fondo de Equiparación municipal, del que se nutren los ayuntamientos con menos recursos, e igualmente se opone a que el gobierno central asuma la responsabilidad que por ley corresponde a los municipios por concepto del Plan Vital.

En total, Dalmau estimó en $110 millones la cifra que estaría en riesgo para los municipios de echarse a un lado el presupuesto que contempla la Legislatura.

El “líder de los impuestos”

La medida de retasación de propiedades que Dalmau ha señalado como la ficha de tranque ha sido una política impulsada por Hernández y el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara baja, Jesús Santa, desde inicios de año. En esencia, implica actualizar los valores de las propiedades, toda vez que el CRIM utiliza los datos del 1957, al tiempo que se reducirían las tasas, lo que presuntamente mitigaría los posibles aumentos en las contribuciones.

“El presidente de la Cámara, Rafael ‘Tatito’ Hernández, está obsesionado con subirle los impuestos a la gente del país, a la clase trabajadora, y acá en el Senado nosotros no estamos dispuestos a subirle impuestos a nadie. ‘Tatito’ secuestra el presupuesto y dice que el Senado no actuó, diciéndole yo a ustedes que nunca llegó, a cambio de aumentarle los impuestos sobre la propiedad, retasando la propiedad, y poner a pagar impuestos a personas humildes que están exentas hoy. Esto también aumentaría la renta de las personas que están alquiladas, porque si a los arrendadores se les sube la tasación y el impuesto que pagan, también le aumentan el impuesto a la persona alquilada. En el periodo inflacionario más grave que tiene Puerto Rico en nuestra historia, no queremos aprobar un proyecto de retasación el CRIM. El compañero lo sabe”, planteó Dalmau.

“Esa es la verdad. Yo siempre hablo con la verdad de frente, busco el diálogo, busco unir, busco el consenso, no estoy buscando problemas y menos jugando con el presupuesto del país. En este momento en que tenemos ese periodo inflacionario en nuestra historia, no queremos aumentarle impuestos a la clase trabajadora. El compañero ‘Tatito’ Hernández se ha convertido en el líder de los impuestos”, insistió el presidente del Senado y del PPD.

El presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, Juan Zaragoza, quien estuvo presente en la rueda de prensa, afirmó que fue una “sorpresa” cuando en una revisión del proyecto sobre las empresas foráneas se identificaron las enmiendas para retasar las propiedades. Zaragoza afirmó que, si bien puede ser meritorio reevaluar los valores que utiliza el CRIM para tasar los bienes inmuebles, debe trabajarse de manera “detallada y extensa”.

Dalmau, por su parte, rechazó contestar preguntas sobre posibles acciones disciplinarias contra Hernández a raíz de los ataques verbales de las pasadas 24 horas.

“Los asuntos del partido los atiendo en el partido”, afirmó Dalmau, quien hace dos meses, en su carácter de líder de la Pava, emitió una orden de cese y desista para detener una ola de críticas públicas suscitada entre múltiples políticos de la colectividad, incluyendo a Hernández.