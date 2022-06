Piden al gobernador que convoque sesión extraordinaria para atender proyecto que busca mitigar impacto del costo de luz

En los últimos días de la sesión ordinaria, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Víctor Parés Otero, solicitó al gobernador Pedro Pierluisi que se convoque una sesión extraordinaria para los primeros días del mes de julio y que se atienda la medida que pasa fondos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Es urgente que la Asamblea Legislativa atienda el proyecto que persigue mitigar el aumento en el costo de los servicios de electricidad y agua potable causados por la histórica tasa de inflación de sobre 8.56 por ciento, así como los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, la cual ha disparado los precios del combustible, particularmente el petróleo, por las nubes. No había razón alguna para no atender el Proyecto de la Cámara 1387. Se tiene que bajar la luz y el agua, por eso hago un llamado al Gobernador para que radique una medida similar y convoque una sesión extraordinaria, con carácter de urgencia para el mes de julio”, señaló el Representante por el Distrito #4 de San Juan.

La medida propone que se transfieran $165 millones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) hacia la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para bajar el costo de la factura de luz y agua a los puertorriqueños.

La actual sesión culmina el próximo 30 de junio.

“Este es un proyecto muy, pero muy importante para nuestra gente de San Juan, al igual que de toda la Isla. El no atenderlo no fue lo correcto. No podemos dejar que se aumente la luz y el agua a la gente por no haber querido atender este proyecto como se supone. Mi llamado al Gobernador es a bajarle la factura de los servicios de agua y electricidad a nuestro pueblo. Someta una nueva medida bajo las mismas premisas y convoque a una (sesión) extraordinaria que vamos a estar ahí y, tal como hicimos con el 1387, le vamos a dar nuestro apoyo con el voto”, añadió Parés Otero.

La medida se iba a considerar el pasado 25 de junio, último día para aprobar medidas en ambos cuerpos legislativos, pero no se trajo a votación.