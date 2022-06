Madre le entra a bofetadas a menor que le hizo ‘bullying’ a su hijo

La madre de un joven que fue amenazado por otro en su escuela fue a defender a su hijo al propinarle un par de cachetadas al menor acusado de ‘bullying’.

Esto ocurrió luego de que el niño fuera amenazado por un compañero de su clase en Neuquén, Argentina. La madre decidió ir al salón y darle una cachetada para defenderlo de las agresiones.

El momento fue grabado y compartido en redes sociales, lo que causó que se convirtiera en viral, en donde se observa como la protagonista agredió al estudiante.

El niño se encontraba sentado en su banca y de pronto llegó la mujer para reclamarle por el bullying que había sufrido su hijo. El video fue grabado por una persona que acompañó a la agresora. “¿Tú andas amenazando a mi hijo? A mi hijo no me lo toca nadie”, señala la madre enfurecida, seguido de una bofetada al menor de supuestamente 15 años de edad.

Aunque los profesores de la institución escolar no intervinieron, las autoridades correspondientes se hicieron presentes para detener a la mujer; el padre de la víctima menor de edad realizó una denuncia formal y expuso a los medios locales que su hijo no había cometido ningún acto agresivo.

“El hijo de esta señora va a segundo y el mío a tercero. El otro chico había tenido problemas con un compañero de su mismo curso”, declaró. “Ellos se pelearon por un sándwich y el muchacho le pegó en el ojo. Ahí fue cuando el joven llamó a su mamá y le dijo que mi hijo le había pegado.

“El pueblo es chico y nos conocemos todos. Esta familia no es la primera vez que tiene problemas de violencia. Ya le pegaron a un colectivero y también a otros chicos que no se animaron a denunciar”, acusó, asegurando que su hijo no ha asistido a la escuela por quedar “traumado”.