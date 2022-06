Encaminado el Senado a colgar el nombramiento del juez Díaz Reverón

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, aseguró que el nombramiento de Jorge Díaz Reverón al Tribunal Apelativo se atenderá antes de que finalice la presente sesión ordinaria y aseguró que en este momento no hay los votos para confirmarlo.

En un parte con periodistas, Dalmau aseguró que el nombramiento no quedará pendiente y será llevado al pleno del Senado.

El legislador dijo que aún no existe un informe positivo o negativo sobre el nominado, quien es esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez. Dejó claro que no apoya la designación. “Siempre que he contado, he contado que tiene los votos para no prevalecer”, sostuvo Dalmau.

Afirmó que ha solicitado al Ejecutivo que retire el nombramiento, pero ante la falta de respuesta, “lo voy a llevar al pleno y que el pleno decida”. Negó que el nombramiento se haya utilizado como pieza de negociación entre el Senado y La Fortaleza.

El Senado atenderá cerca de 25 nombramientos durante el resto de la sesión que termina el 30 de junio, entre los que se destaca el Comisionado de Seguros y el jefe de Bomberos.