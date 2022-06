Víctima del veterinario fatulo narra como perdió a su perrita Cristal

Otra víctima del veterinario fatulo, denunció hoy que el hombre que se mercadeaba en las redes sociales como verterinario, llegó hasta su residencia para evaluar a su perrita y les aseguró que debido a su estado debía ponerla “a dormir”.

La mujer identificada como Marta González, narró a Telenoticias que lo contactó luego de buscar en redes sociales “veterinarios a domicilio”. El hombre llegó a su hogar y le verificó la boca de su mascota de ocho años, una chihuahua llamada Cristal, y les indicó que tenía unas llagas y que había pudrición.

“Vino a nuestras casa. Chequeó la mascota. Le abrió la boca y dice que estaba podrida. Mi esposo fue el que vio todo. Dice que la boca estaba por dentro como una llaga, podrida. El dice que no se puede limpiar porque es en la boca. Dijo ‘aquí lo único que hay que hacer es ponerla a dormir”, sostuvo.

“Imagínese uno no espera eso. Fue un proceso de unos cuantos minutos, (de preguntarse) ¿qué vamos a hacer, la vamos a poner a dormir? porque ese no era el plan”, sostuvo.

Dijo que la visita al hogar la hizo el Día de los Padres y que se llevó la perrita viva. “Ella caminaba”, aseguró.

“El dijo que la iba a domir pero yo quisiera saber cómo fue que murió. A mí me encantaría saber cómo fue que la puso a dormir , porque si es no es veterinario, el no está apto para hacerlo, de ninguna manera. Entonces cómo uno sabe eso” reclamó.

“Yo he estado afectado toda la semana, casi sin poder dormir”, apuntó.

Al hombre, identificado como José Cartagena Martínez, se le radicaron cargos criminales el pasado jueves por maltrato de animales y por intrusismo, luego que las autoridades se dieran cuenta de su proceder tras un intervención por alegada negligencia de otra mujer que resultó ser víctima de Cartagena Martínez. A esta familia también de Bayamón, el hombre no les entregó documentos del servicio realizado, por lo que las agentes de la policía municipal de Toa Baja diligenciaron dos órdenes de allanamiento en su residencia y su guagua. En ambas propiedades encontraron alrededor de siete animales muertos y medicamentos controlados.