“Conny” Varela denuncia que querían “presionarlo” para adelantar el proyecto electoral

El representante, José “Conny” Varela Fernández, alegó el domingo que hubo una estrategia para “presionarlo” para que aprobara el Proyecto Electoral presentado por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

“Tuve conocimiento, por varias fuentes, que en las reuniones que sostuvieron los comisionados con el componente electoral PPD este fin de semana, hasta ofrecieron mi número celular para que me presionaran porque les dijeron que con la aprobación del proyecto se les garantizaba aumento de sueldos a los oficiales de inscripción, lo que evidentemente es falso. Amenazaron alcaldes para que me llamaran diciendo que si no se aprobaba el proyecto les quitarían las JIPS. Son estilos viejos de atender los proyectos serios bajo amenazas infundadas”, alegó Varela Fernández en declaraciones escritas.

Varela aseguró que, “contrario a lo que hizo el Senado, el proyecto de enmiendas electorales se atenderá responsablemente en la Cámara de Representantes”.

“Desde que dirigí las primeras vistas el año pasado, he tenido una política de puertas abiertas con todos los partidos políticos. Criticamos en el 2020 cuando el PNP aprobó un Código Electoral sin consenso, y no caeremos en el mismo error. Aspiro a que podamos tener un proyecto en donde podamos reestablecer la confianza, no tan solo de los partidos políticos, sino del electorado cuando acuda a votar en el 2024. Eso no se logra haciendo lo mismo que criticamos en el 2020″, sostuvo.

Alegó que el presidente del Senado “está mal informado” sobre el cierre de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP).

“El compañero Dalmau ha estado mal informado sobre el alcance del cierre de las Juntas de Inscripción Permanente. Este cierre programado para la inmensa mayoría de las JIPs, el próximo 30 de junio, fue programado desde un inicio por el propio Partido Nuevo Progresista (PNP). El cambio que propone el P del S 909 era para que, en vez de mantener 12 Juntas en todo Puerto Rico, se aceptara la propuesta para que fueran 13. Las más de cien juntas en todo Puerto Rico, cerraran con o sin aprobación del P del S 909.”, sostuvo Varela Fernández, en declaraciones escritas.

Varela Fernández indicó que ha propuesto que se mantengan 40 juntas de inscripción permanente, lo que puede tener el aval de alcaldes, quienes incluso se han ofrecido a compartir gastos por mantener estas oficinas en operaciones en los distritos representativos.

Añadió que dicha propuesta se venía discutiendo desde el año pasado en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y contó con el aval de varios de los partidos políticos, incluyendo el Partido Popular Democrático (PPD).

“El país vio como el año pasado celebraron la elección de los cabilderos sin tener presupuestado cerca de un millón de dólares. Si había para cabilderos, hay para los empleados de la CEE. Este año han celebrado varios eventos electores de elecciones especiales, que tampoco estuvieron presupuestadas, y no ha sido controversia el tema del dinero. Más reciente, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) acaba de nombrar nuevos ayudantes, sin ninguna dificultad en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), y sin que los comisionados electorales se hayan quejado”, expresó.

El vicepresidente cameral insistió en que el ambiente en la Cámara es de buscar el consenso hasta el máximo que sea posible.