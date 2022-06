Viequenses protestan por el anclaje de 70 botes en el área de anidaje en la playa del Balneario de Sunbay

Los residentes de Vieques denunciaron un potencial daño al medio ambiente si sobre a 70 botes Grady White se les permite anclar para un evento al este del Balneario de SunBay hoy sábado 25 de junio en plena temporada de anidaje de tinglares y carey.

Según expusieron en un comunicado de prensa, el jueves una familia Viequense estaba nadando acompañadas de tortugas en la misma playa que hoy se encontró un nido de tortugas. El nido de tortugas lo encontró y marcó una bióloga del programa de tortugas de Vieques. Denunciaron que la comunidad no fue informada de esta actividad dentro de la Reserva Natural de la Bahía Mosquito en un área sensitiva de praderas de hierbas marinas.

De acuerdo a la denuncia en el comunicado, el DRNA movió una línea de boya para bañistas de alrededor de 150 pies en la playa para agrandar el área para los botes. Pero después de varias querellas al DRNA, la boya fue movida a su posición original.

Yahaira Melendez Sanchez, maestra y residente de Vieques, comentó sobre la actividad: “No estoy en contra del desarrollo y actividades que se realicen para el disfrute de los viequenses y personas que vienen a disfrutar de nuestro paraíso. Ese evento PRIVADO, se realizará entre un grupito élite que solo nos dejaran basura y nada económico, también me preocupa que ocurra un accidente ya que habrá un evento de natación en la bahía de Esperanza aledaña al balneario Sun Bay. El balneario se encuentra en una reserva natural protegida, en el cual estamos en tiempo de anidaje y muchos no respetan las leyes de navegación ni la vida marina. No es el lugar ni el momento para una actividad privada con aproximadamente 70 botes, y mucho menos con fondos públicos. Se que han dicho que darán un donativo a una entidad sin fines de lucro que de verdad se necesita, pero, ¿a cambio de darle privilegios a unos cuantos? Si es familiar como dicen, por qué no hay promoción, por que solo unos cuantos “viequenses” participarán”, expuso.

Alexandra Connelly, residente y recientemente madre dijo estar preocupada. “Para esto si aparecen los recursos, el dinero y el personal, en una manera oculta e ilegal. Mientras tanto seguimos en Vieques sin hospital, servicio de lanchas, vivienda y educación digna. Siguen destruyendo nuestros recursos naturales a beneficio de unos pocos. No les importa el bienestar de la isla, ni de nosotros, solo el de ellos y su corrillo. Sun Bay es un área activa con anidaje de tortugas.Las anclas de botes y las fugas de gasolina son una amenaza para nuestro medio ambiente que puede tomar años para restaurar. ¿Que hace nuestro Alcalde para proteger el ambiente?”, señaldó.

La guía turística Dimary Cubero apuntó que “no estoy en contra del turismo que envuelve botes siempre y cuando se haga de una forma armoniosa con la preservación de nuestros recursos naturales. ¿Cuánto dinero en donaciones justifica el daño irreversible a nuestra playas?”.

Mientras que Kiani Melendez añadió: “¿No es extraño que el DRNA no podía atender una querella sobre el daño ambiental en mi barrio por no tener vehículo o personal pero sí pudo mover 2 veces el límite de las boyas en el balneario? Lo que hizo el DRNA ayer fue completamente ilegal”.