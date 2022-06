Madre de Stefano denuncia más carjackings en Dorado

Zoimar Betancourt, la madre de Stefano Steenbankkers, denunció que en la misma carretera de Dorado donde su hijo fue asesinado hace 10 años anoche se registró otro intento de carjacking el jueves en la noche. En esta ocasión, la víctima logró escapar e informó sobre otro intento de carjacking por individuos armados en el mismo municipio más temprano.

En Dorado, esta misma semana el alcalde Carlos López fue víctima de un intento de carjacking en el cual individuos armados le dispararon en cinco ocasiones, pero este logró salir ileso al dar marcha en retroceso a su vehículo.

Betancourt compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en la que hace un llamado a las personas a cuidarse ante la actividad criminal. Justo en el décimo aniversario del asesinato de su hijo, la mujer recibió el mensaje de una persona que sobrevivió un carjacking en la misma PR-693 de Dorado.

“En la vispera del 10mo aniversario de el carjacking de mi querido Stefano me llega una llamada telefonica de alguien que tuvo una segunda oportunidad de vida anoche! Compartan con sus familiares y amigos para que esten pendientesy tengan un plan de acción” publicó Betancourt. Esto habría ocurrido el jueves en la noche.

Según relata la publicación, la persona resultó ilesa de la situación y admitió “sentirse agradecido por estar bien”. El incidente de esta persona habría ocurrido en la carretera PR-693 luego de la rotonda del acceso al hotel Dorado Beach. Pero la persona cuenta que al salir del intento de atraco llamó al 911 y la Policía se activó. Agregó que los oficiales le compartieron que antes de su incidente, otra familia sufrió un intento de carjacking en la zona del nuevo hospital de Dorado cerca de la urbanización Sabanera. En ese incidente, la persona habría podido ver a cuatro hombres armados que intentaron robarles el vehículo.

“Agradecido de que no fue a mi esposa, hija, amigos…. Pero más que nada, me siento agradecido y bendecido por esos ángeles que me cuidan. Gracias por prestarme al tuyo anoche…” reveló la publicación de la madre del joven que fue asesinado hace 10 años.

Stefano Steenbakkers Betancourt fue asesinado el 24 de junio del 2012 en Dorado luego de que dos hombres intentaran tomar su vehículo.

Sobre el incidente del alcalde de Dorado, López relató que se encontraba en la carretera #694, kilómetro 5.5, del barrio Maguayo, junto al ingeniero Roberto López Rosario, cuando un auto de color blanco, cuatro puertas, impactó el vehículo Jeep Wrangler color negro, perteneciente al municipio de Dorado, en donde andaban. El alcalde inició la marcha del vehículo Jeep en retroceso y acto seguido los individuos realizan varios disparos.

“Nos hicieron detonaciones, posiblemente para ahuyentarnos. La única explicación, fuera del cantazo que el auto dio al vehículo oficial, fue la protección del Señor”, explicó el alcalde. “No pudimos identificar a las personas porque estaban enmascaradas, todo pasó muy rápido. Hicieron como cuatro detonaciones. La protección del Señor estaba sobre nosotros”, añadió en un video en sus redes sociales.