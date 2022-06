Lisie Burgos dice estar contenta con revocación de caso Roe vs. Wade

La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz celebró este viernes que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocara el caso Roe v. Wade que legalizó el aborto hace más de 50 años, y dejara en manos de los gobiernos estatales la prohibición de este derecho humano.

“Una de las cosas que nosotros aquí en Puerto Rico tenemos que preservar es la vida. Nosotros tenemos décadas de baja natalidad. No tan solo eso, tenemos gente joven que se nos está yendo de Puerto Rico con sus niños pequeños y está teniendo hijos fuera de Puerto Rico. Si nosotros no cerramos esta cultura de muerte, ya en par de décadas no tendremos raza puertorriqueña”, aseguró la representante en entrevista con Las Noticias (TeleOnce).

Burgos Muñiz indicó, además, que se siente sumamente contenta con la decisión tomada en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

“Estamos sumamente contentos de la decisión que se está tomando hoy, de que cada estado pueda regular. Puerto Rico tiene un interés apremiante de proteger a sus ciudadanos, estamos bajando en población y tenemos que reproducirnos”, añadió.

A pesar de la decisión del Tribunal Supremo, en Puerto Rico el derecho al aborto sigue siendo legal debido a que le aplica el caso Pueblo v. Duarte que lo permite a nivel local, y está protegido bajo el derecho constitucional a la intimidad.

Cabe mencionar que en el día de ayer, el Senado aprobó a viva voz el Proyecto 693 que limitaría el aborto en Puerto Rico desde las 22 semanas de gestación.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, dijo que estarán atendiendo el proyecto en agosto a través de vistas públicas.