Una disculpa: remedio inicial que propuso el PIP a querellante por acoso

Cuando en abril de este año el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) atendió inicialmente la querella contra el excandidato a la alcaldía de Aguadilla, Eliezer Ríos Santiago, el proceso culminó con una oferta de disculpa a la querellante.

Así lo reveló hoy la vicepresidenta de la colectividad, María de Lourdes Santiago, a preguntas de Metro durante el espacio Metro Al Mediodía.

“En un momento luego de entrevistar a las partes, se le ofreció a la persona querellante una disculpa. La adjudicación que se hizo dentro del foro del partido al que acudió la querellante resultó ser insatisfactoria en ese momento, así que hemos determinado que el asunto quede bajo la consideración de la comisión especial designada”, dijo Santiago. La propuesta de la disculpa surgió de la querella atendida por el secretario de Organización del PIP, Adrián González, y la secretaria de Asuntos de la Mujer, Adriana Gutiérrez, quienes investigaban el asunto desde el 9 de abril.

Para tener clara la cronología, en abril se inicia esta investigación y lo que concluyeron fue “¿que la persona le pidiera una disculpa a la querellante?”, cuestionó Metro. “Esa fue la propuesta de conciliación que se presentó. Sin pretender de ninguna manera que se haya establecido un proceso formal como se entiende en derecho administrativo de conciliación. Una cosa en la que hemos sido muy francas es que en el PIP no contamos con los protocolos para entender este tipo de situación”, respondió la vicepresidenta del PIP.

Santiago admitió que la querella se debió trabajar de forma más acelerada y reconoció que “se trató de atender dentro de un espacio contenido”, pues fue enfática en que no era un asunto que la colectividad debía hacer público. Enfatizó que la querella es sobre acoso laboral y expresiones misóginas.

El querellado inicial, Ríos Santiago, permanece laborando en la oficina de la senadora Santiago.

“Sí, en efecto y estoy muy consciente de las peticiones que se han hecho exigiendo que se despida a Eliezer de manera sumaria. Como he expresado en otras ocasiones, la información que ha llegado ante mi consideración no es información que a mi juicio de manera justa amerite un proceso sumario de despido”, dijo la legisladora. Tampoco consideró tener bases para suspender a su empleado, mientras se lleva a cabo la investigación de la comisión especial nombrada el pasado 14 de junio. “Tú puedes estar segura que si la información que yo tengo en mis manos hasta hoy ameritara esa disposición, yo la habría tomado. Habrá que esperar a que la Comisión Especial emita su adjudicación del caso”, sostuvo. La comisión integrada por las abogadas Jessica Martínez Birriel, Yahaira Velázquez Correa y la doctora Nellie Zambrana Ortiz se reunió por primera vez el pasado lunes, 20 de junio.

La querellante inicial contra Ríos Santiago —Valerie Román— expuso en una carta abierta en sus redes sociales que no acudirá ante la comisión porque no le corresponde subsanar “la negligencia mostrada por el PIP en el manejo de mi caso”. Al respecto, Santiago dijo que le corresponderá a la comisión tomar las medidas que entienda para adjudicar el caso sin el beneficio de declaraciones, testimonios o evidencia específica.

De otra parte, la Procuraduría de las Mujeres inició una investigación sobre los procesos para manejo de querellas de acoso en el PIP. Santiago dijo que ante ese foro también presentarán la información que tienen disponible al momento.

No tiene querellas o evidencias contra altos líderes del PIP

De otra parte, la vicepresidenta del PIP reaccionó a la aseveración de la querellante en el caso inicial en el sentido de que el asunto es uno “grave” y que “implica al liderato más alto de la colectividad”.

“Si no se publica exactamente a qué personas se refiere… en este asunto, hasta ahora ante la Comisión hay una sola persona implicada, hasta donde nosotras sabemos. Si existen otras alegaciones, no han llegado a nuestra atención”, dijo Santiago.

De hecho, respondió con un categórico ‘no’ a la pregunta sobre si conoce de textos o imágenes que puedan comprometer a líderes de alto nivel en el PIP. “Alegaciones que involucren a líderes de alto nivel en el partido no tengo ninguna que haya llegado ante mi consideración en este momento”, aseguró la senadora pipiola.

Sobre otra denuncia que plantea hostigamiento y agresión sexual, Santiago sostuvo que no llegó una querella formal al PIP, pero que al tomar conocimiento de la expresión en las redes sociales contactó a la víctima. “Me comuniqué tan pronto pude con la persona que hacía la denuncia en las redes para asegurarme que no se encontrara en una situación que fuera de vulnerabilidad o inseguridad, y ella me aseguró que en el incidente que había ocurrido hace ya varios meses —creo que el año pasado— que en este momento no presentaba una situación directa de inseguridad, salvando por supuesto las consecuencias a largo plazo que estas experiencias pueden tener. Me aclaró que se trataba de comunicaciones inapropiadas que había recibido a través de intercambios de texto. No era un caso de agresión física, las personas no se conocen, es un caso de textos inapropiados, de avances no deseados a través de medios digitales”, expresó Santiago.

¿Enemigas del partido?

Al malestar hacia el interior del PIP sobre el manejo de la situación se sumó una carta abierta del Comité Municipal de Isabela con varios reclamos. En esta comunicación se aduce al ataque que han recibido las mujeres querellantes por parte de militantes de la colectividad que las han acusado de convertirse en enemigas del organismo. Al preguntársele a la vicepresidenta del PIP si la colectividad debía emitir una expresión de cese sobre esos ataques a mujeres que pueden ser revictimizadas, la legisladora respondió que “es algo que no te puedo adelantar por el PIP, pero es algo que sí tiene que considerarse”.

Aquí puedes ver la entrevista:

El domingo pasado, el secretario general del PIP y excandidato a la gobernación, Juan Dalmau se disculpó a través de redes sociales por haber guardado silencio sobre las denuncias de acoso que enfrenta la colectividad y pidió espacio para el trabajo de la comisión especial.