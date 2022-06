Senado avala medida para rediseñar sistema de pago entre ASES y entidades hospitalarias

Durante el inicio de la Sesión Ordinaria, fue aprobado a viva voz el Proyecto del Senado 2 de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, que busca mejorar la calidad de los servicios de salud, mediante la asistencia de las necesidades de un grupo de hospitales y centros de salud con el fin de rediseñar el sistema de pago entre la Administración de Seguros de Salud (ASES) a dichas entidades que redunde en servicios médicos de alta calidad para la ciudadanía.

La medida tiene como fin añadir nuevos artículos e incisos a Ley de la ASES a los fines de ser el pagador único directo de los servicios médicos provistos por la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), el Centro Comprensivo de Cáncer Héctor J. Ferrer Ríos, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, el Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz, el Hospital Universitario de Adultos, el Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau de Bayamón y al Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico a los beneficiarios de la Reforma de Salud.

“Esta Comisión entiende que lo propuesto en la medida vela por los mejores intereses en cuanto a la salud de la población, además de la calidad y accesibilidad de 1os servicios de salud especializados que brindan la mayor parte de los centros en referencia dotándolos de los recursos necesarios para mejorar sus estructuras administrativas, operacionales y financieras”, cita el informe positivo que rindió la Comisión de Salud que preside el senador Rubén Soto Rivera.

Asimismo, la exposición de motivos del proyecto cita que “esta Asamblea Legislativa entiende que la presente medida es conveniente a todos los intereses involucrados. Esta legislación es una de vanguardia que beneficia directamente a los pacientes, particularmente a nuestros ciudadanos médico indigentes, y los recursos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Además, se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 323 para salvaguardar la vida de estudiantes, maestros y personal no docente al ordenar la implementación de sistemas de ventilación y desinfección contra el COVID-19 en las facilidades educativas del Departamento de Educación.

.“Esta medida surge como parte de un proyecto que ha aprobado la Administración del Presidente Biden, que establece unas guías para atender la situación del Covid 19. Dentro de este proyecto se le ordena al Gobierno de Puerto Rico se instale un sistema de ventilación para desinfección de los salones de clases de las escuelas públicas del país…Para el que vaya a la subasta conozca lo que debe cumplir. Esto es una instrucción clara y específica para el Departamento de Educación y que a ningún creativo se le ocurra instalar un sistema de ventilación y que no cumpla con las disposiciones”, expresó el portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau

De otro lado, fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 300 para reasignar a la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario la cantidad de $2.5 millones provenientes de los balances de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 08-2019 por la cantidad de $7,464.69, de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 98-2019 por la cantidad de $967,418.17, de la sección 1 de la Resolución Conjunta 79- 2020 por la cantidad de $1,294,962.04 y de la sección 2 de la Resolución Conjunta 84-2020 por $230,155.10; con el propósito de llevar a cabo las obras que se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; facultar para la contratación de tales obras; autorizar el pareo de fondos reasignados.

Entre las entidades beneficiadas están la Alianza de Autismo de Puerto Rico; Alianza Municipal de Servicios Integrados; Alianza para Un Puerto Rico sin Drogas; Andanza; Asociación de Servicios A Ex Adictos y Ex Convictos Rehabilitados; Asociación Puertorriqueña de Ciegos, Inc; entre otras organizaciones.

El pasado 31 de mayo en una discusión sobre la medida, el senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, explicó que “cuando decimos que es un sobrante, no es del fondo general, es del mismo de donativos. Surge de donantes que fueron beneficiarios y no fueron reclamados y de fiscalización. Se ha estado visitando las entidades que han solicitado fondos. Encontramos fondos que no se han utilizado. El resultado de la fiscalización es de aproximadamente un millón y medio de dólares. Como requisito tiene que presentar un plan de trabajo y que estaba en la primera ronda”.

A su vez, el alto cuerpo avaló a viva voz el Proyecto del Senado 69 que propone enmendar la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico para establecer un proceso de autocertificación para la obtención de permisos de usos para las PYMES. Además, disponer que toda obra que se vaya a llevar a cabo por cualquier entidad gubernamental para reparar o reconstruir infraestructura afectada por un evento atmosférico se considerará “obra exenta” para fines de los permisos de construcción y otros fines relacionados.

De igual forma, se le dio paso a viva voz al Proyecto de la Cámara 848 y recibió varios informes parciales de las siguientes medidas: la R. del S. 6, R. del S. 225, R. del S. 286, y R. del S. 350. También recibió el Informe Final de la Resolución de Senado 341 que realizó una investigación sobre el contrato otorgado a la compañía HMS Ferries en específico sobre las posibles alzas tarifarias a residentes de las islas municipio, residente de Puerto Rico en general y turistas no residentes.