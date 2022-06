Proponen ELA Incorporado como “desarrollo ideal” para el status de Puerto Rico

El exprecandidato a comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Juan Carlos Albors, presentó la propuesta de ELA Incorporado como desarrollo ideal del status de Puerto Rico.

“Luego de años de estudiar este tema del status y de publicar varios libros al respecto, mi propuesta, para abrir la discusión amplia, es el ELA Incorporado a Estados Unidos, por varias razones”, explicó el también desarrollador en conferencia de prensa.

Específicamente, la propuesta de ‘ELA Incorporado’ generaría una segunda oportunidad de lograr la paridad en transferencias federales por la vía judicial, y para que se apliquen automáticamente los tratados de reciprocidad contributiva que Estados Unidos suscribió con países exportadores de capital para obtener anualmente $350 billones en inversión extranjera.

“Sobre ese particular, Puerto Rico está excluido por ser territorio no-incorporado y por lo cual no recibimos inversión extranjera. Se estima que nos llegarían $4 billones anualmente en este tipo de inversión cuando entremos como parte de dichos acuerdos. De igual manera, en el ‘ELA Incorporado’ sería el IRS (Rentas Internas Federal) quien recaude las contribuciones en Puerto Rico, y no el Departamento de Hacienda local, el cual ha demostrado ser inefectivo en evitar la evasión contributiva”, aseguró Albors.

Con relación a los recaudos en Puerto Rico, “el IRS devolvería los que reciba de fuentes de Puerto Rico, como lo hace actualmente en las Islas Vírgenes, porque no tendríamos representación con voto ni en el Colegio Electoral ni en el Congreso Federal”.

Si Puerto Rico se incorpora desde la base jurídica del ELA, dicha incorporación no sería un paso anterior a la estadidad, porque el ELA tiene su propia Constitución. “Ningún territorio incorporado que se hizo estado a partir de los Casos Insulares tenía su propia constitución cuando era territorio incorporado. Ni Alaska ni Hawaii. Esa es la diferencia medular entre uno y otro caso. El ELA es, y seguirá siendo, un caso único en el derecho constitucional federal”, añadió Albors.

“Con el ‘ELA Incorporado’, los puertorriqueños le pondríamos un formidable obstáculo a las intenciones ya anunciadas del ex presidente Donald Trump, y de otros republicanos en el Congreso Federal, de otorgarnos la independencia unilateralmente. De igual manera, le pondríamos fin al concepto libre-asociacionista de una vez y por todas. Aquí está la propuesta para ser discutida a profundidad y con valentía. Como pueblo, no podemos estar 100 años más discutiendo el tema del status”, finalizó el abogado.

Sobre el licenciado Juan Carlos Albors: Estudió sus grados primarios en la American Military Academy, luego en el Colegio San Ignacio de Loyola y completó estudios universitarios en Yale University del 1985-1989 donde obtuvo un Bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Políticas y Economía. Después de graduarse de Yale, alternó estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, de donde obtuvo su título de abogado, y la Escuela Graduada de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, de la cual obtuvo un grado de Maestría en Administración Pública.

Se inició en la práctica de la abogacía y en 1997, fundó su propia empresa para el desarrollo de proyectos residenciales de alquiler para familias de escasos recursos. Es autor de dos libros sobre el desarrollo del ELA dentro de la Constitución de los Estados Unidos. Su padre, Juan Albors fue secretario del Departamento de Estado y presidente del Banco Gubernamental de Fomento bajo las administraciones de Rafael Hernández Colón.