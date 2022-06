Derrotan proyecto que reglamenta procesos de transición de la Cámara de Representantes

El Proyecto de la Cámara 1273 para crear la “Ley para Reglamentar el Proceso de Transición e Instituir el Diseño Operacional de la Cámara de Representantes” fue derrotado hoy en la sesión ordinaria de la Cámara.

El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, se expresó indignado en plena sesión luego de recibir oposición de algunos representantes.

“Si queremos tener una institución transparente que le rinda cuentas al que le tiene que servir, que es al pueblo, tenemos que escoger a nuestros líderes sin influencias indebidas”, aseguró el presidente de la Cámara sobre escoger a los legisladores por sus partidos políticos.

El proyecto, que es de la autoría del Hernández Montañez y los representantes Jesús Santa Rodríguez y Ángel Matos García, obtuvo 22 votos a favor, 12 en contra y 12 abstenidos, pero necesitaba 26 votos para aprobarse.

Hernández Montañez explicó que la pieza legislativa se centra en un modelo de transparencia y rendición de cuentas para las futuras transiciones en la Cámara.

La medida dispone los comités de transición; establece sus funciones, deberes y responsabilidades; garantiza un intercambio de información continuo sobre la operación fiscal, administrativa y gerencial del Cuerpo Legislativo; ordena la transmisión de las vistas de transición; dispone unas medidas contables cautelares para garantizar la prestación de servicios; establece un procedimiento sumario para seleccionar el liderato legislativo ante cambios de gobierno; estructura el andamiaje operacional para viabilizar el funcionamiento de las oficinas administrativas y legislativas; decreta la adopción de un plan de retribución y clasificación para el personal adscrito al parlamento; impone sanciones.

“Yo sigo siendo quien soy, sigo siendo de barrio, no se me han subido los humos, y yo creo que lo idóneo es que dejemos una política pública para que el próximo que sea presidente de la Cámara y dirija el destino de esta institución no se mida por la cantidad de dinero que tiene en el bolsillo o por la influencia de los poderes detrás de la institución o de la gente que sencillamente quiere tener control de una marioneta”, dijo Hernández Montañez.