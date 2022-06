Cámara atenderá proyecto que restringe el derecho al aborto en la próxima sesión ordinaria

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, dijo que estarán atendiendo en agosto a través de vistas públicas el Proyecto del Senado 693 (P. S. 693) que restringe el derecho esencial del aborto después de las 22 semanas de gestación.

Esta mañana, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó el caso Roe v. Wade que legalizó el aborto hace más de 50 años, en el 1973, y dejó en manos de los gobiernos estatales la prohibición de este derecho humano.

“Es un camino extremo y peligroso en el que la Corte nos ha metido”, reclamó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

A pesar de la decisión del Tribunal Supremo, en Puerto Rico el derecho al aborto sigue siendo legal debido a que le aplica el caso Pueblo v. Duarte que lo permite a nivel local, y está protegido bajo el derecho constitucional a la intimidad.

En la sesión ordinaria, la representante Mariana Nogales Molinelli aseguró que a la luz de las determinaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos “estamos en una ruta que nos lleva a la edad media” y que pone en peligro las vidas y derechos de las mujeres y personas gestantes.

“Yo soy una fiel defensora del derecho al aborto y yo nunca me he hecho un aborto, pero uno no sabe en qué momento y bajo cuáles circunstancias uno estaría en una situación donde necesite ese servicio médico y que esté protegido por toda la seguridad que brinda una facilidad médica autorizada”, aseguró la representante.

En cuanto al P. C. 693, Nogales Molinelli añadió que la Cámara no debe obrar para restringir los derechos, debe utilizar otros mecanismos más efectivos como la educación y la disponibilidad de métodos anticonceptivos que son algunas de las formas de eliminar los embarazos no deseados.

Representantes como Víctor Parés Otero, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y Lisie Burgos Muñiz aseguraron que harán todo lo posible por “proteger el derecho fundamental a la vida” del feto.

“Hoy es un día histórico para nosotros los que creemos en la vida desde la concepción hasta las canas. No hay un acto de violencia más terrible que quitarle la vida a un ser humano en el vientre materno. En el 2020 el Consenso de Ginebra estableció que el aborto no es un derecho, que nunca lo ha sido, y obviamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos valida la posición del Consenso. ¿Quiénes somos nosotros para determinar quien vive y quien muere? Dios da la vida y Dios la quita”, expresó Burgos Muñiz de Proyecto Dignidad.

Mientras que algunos senadores presentaron hoy el Proyecto del Senado 929 para defender el derecho al aborto en Puerto Rico. La pieza legislativa es de la autoría de las senadoras Ana Irma Rivera Lassen, María de Lourdes Santiago Negrón, Elizabeth Rosa Vélez y Rosamar Trujillo Plumey, junto con los senadores Rafael Bernabe Riefkohl, José Vargas Vidot y Juan Zaragoza. Radicaron el proyecto con el propósito de establecer la “Ley para la protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes”.

La medida también se radicó en la Cámara bajo el Proyecto de la Cámara 1403 por los representantes Mariana Nogales Molinelli, José Bernardo Márquez Reyes y Denis Márquez Lebrón.