Vargas Vidot arremete contra senadores del PNP, PPD y Proyecto Dignidad por no ir a vista sobre muertes de confinadas

El senador independiente José Vargas Vidot exigió al gobierno de Puerto Rico y a la legislatura a que ponga atención a las recientes muertes en los centros correccionales del país y que se le exija explicciones al Departamento de Corrección.

“Desde el año 2000 hasta el 2022, más de 1,200 personas han muerto en las cárceles. Cerca de 650 de ellas fallecieron por causas naturales y casi 370 murieron de forma no natural (a saber, qué eso significa). Mientras, 230 casos de personas que murieron en las cárceles durante esos 22 años están en espera de investigación. Estos datos surgieron durante la vista pública que tuvimos sobre la muerte de Shannel en la cárcel”, expresó Vargas Vidot.

El pasado martes se llevó a cabo una vista en la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción para analizar las circunstancias de la muerte de Shannel Colón Ponce en el Complejo de Rehabilitación de Mujeres de Bayamón. Sin embargo, el senador Vargas Vidot quien presidió la vista denunció que ningún senador del Partido Popluar Democrático (PPD), Partido Nuevo Progresista (PNP), ni Proyecto Dignidad asistieron.

“A esta vista no acudió ni un solo senador o senadora del Partido Popular, ni del Partido Nuevo Progresista, ni del Proyecto Dignidad. Ni uno solo. Al parecer, el interés de algunos sobre la vida se limita a cuando aún no se ha nacido. Hoy, otra mujer se reporta muerta en la institución de mujeres. ¿Qué es lo que sucede en el Departamento de Corrección que nadie levanta una alarma sobre las muertes en las cárceles? Tantas muertes naturales o no naturales, que no son otra cosa que asesinatos, suicidios, sobredosis, deben llevar al Gobernador de Puerto Rico a poner especial atención a esa agencia y a los servicios que esa agencia contrata, como los servicios de salud física y mental de Physician Correctional”, añadió.

En el día de ayer, se reportó la muerte de otra fémina en el centro correccional. La confinada fallecida fue identificada como Zoraida Morales Carrasquillo de 57 años.

“¿Qué van a esperar? ¿Que se radique otro pleito como Morales Feliciano? ¿Que mueran mil personas más? ¿Que lo pongan en sindicatura federal como se encuentra Instituciones Juveniles? Con su silencio e inacción, el deber constitucional a la rehabilitación no es más que un estribillo hueco; una promesa vacía de un gobierno que le importa más quitar derechos que salvaguardarlos”, concluyó.

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, pese a pedir disculpas durante su comparecencia a una vista pública del Senado a raíz de la muerte de Shannel Colón Ponce, no contestó preguntas relacionadas al supuesto suicidio de la reclusa.

“A la prensa del país usted le ofrece información sobre ese informe parcial que no está dispuesta a proveerle a esta comisión”, le dijo el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Señor senador, yo no he dado información del contenido del informe parcial a los medios de comunicación. Las expresiones vertidas de mi parte fueron expresiones iniciales que solicitaron los medios de comunicación para conocer qué cosas habían ocurrido en algún momento dado con relación a este caso. De manera preliminar se informó a los medios de comunicación la información que me fue provista a mi por los funcionarios que trabajan en la institución en donde ocurrieron estos hechos. Pero no hemos vertido información sobre el particular”, respondió Escobar.

La vista pública se realizó bajo la Resolución del Senado 77 que ordena que la Comisión realice investigaciones continuas sobre el sinhogarismo, la salud mental, el uso problemático de sustancias y los problemas que afectan a las comunidades puertorriqueñas.