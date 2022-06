Situación sobre acoso en el PIP “implica al liderato más alto de la colectividad”

Un grupo de mujeres ha alzado su voz denunciando que han sido víctimas de acoso laboral y conductas sexistas por parte de Eliezer Ríos Santiago, quien fue candidato a alcalde de Aguadilla por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el año 2020.

Las denuncias que primero se realizaron al interior del partido se hicieron públicas tras la alegada inacción por parte de la colectividad. Una de las mujeres que realizó la denuncia a través de la red social Twitter, fue Valerie Román identificada en la plataforma como (@valventress_) quien durante el día de hoy emitió declaraciones adicionales en las cuales asegura que el asunto es uno “grave” y que “implica al liderato más alto de la colectividad”.

En sus declaraciones, asegura que el patrón de acoso por parte de Ríos Santiago llevaba mucho tiempo y no descartó que continúen descubriéndose más casos. Por esta razón, también exigió que se destituya al funcionario de todas sus posiciones en el PIP.

Esta semana, la periodista Perla Alessandra Hernández, del portal digital Es Mental publicó la historia de otra víctima que decidió permanecer en el anonimato y denunció el patrón de acoso por parte de Ríos Santiago desde el año 2019 hasta el 2021. Asimismo, otras mujeres han salido a denunciar la situación contra el mismo funcionario.

Las denuncias se han continuado multiplicando y no fue hasta la semana pasada que la senadora y vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago anunció la creación de un Comité Investigativo por alegaciones de acoso laboral y hostigamiento denunciadas públicamente.

“A través de las redes sociales han surgido señalamientos y alegaciones sobre acoso laboral y hostigamiento que involucran a integrantes del Partido Independentista Puertorriqueño. Un caso en particular había sido traído a la atención del Partido, mediante comunicación del 2 de abril de 2022. En esa comunicación se plantea que un líder del Comité de Aguadilla había realizado comentarios de índole machista, misógina y discriminatoria contra una compañera. Sobre estos señalamientos, el licenciado Adrián González, Secretario de Organización y la Lcda. Adriana Gutiérrez, Secretaria de Asuntos de la Mujer, iniciaron el 9 de abril de 2022 un proceso de investigación”, dijo Santiago Negrón en declaraciones escritas en ese momento.

La Comisión estará compuesta por la licenciada Jessica Martínez Birriel, la licenciada Yahaira Velázquez Correa y la doctora Nellie Zambrana Ortiz.

Posteriormente y tras acusársele de guardar silencio, el excandidato a la gobernación por el PIP y una de las principales figuras de la colectividad, Juan Dalmau, aseguró que su silencio no se debía a que estaba tratando de evitar expresarse.

“Al no emitir comentarios, algunas personas han pensado que se trató de que evadía expresarme. No era esa la intención, pero me disculpo con aquellos que así lo hayan interpretado. La intención nada tiene que ver con lo que pudo interpretarse y aprenderé de ello”, expresó Dalmau Ramírez.

Dalmau indicó que confía en el proceso que llevará a cabo el comité nombrado para investigar la situación.

Aquí la carta escrita y publicada por Valerie Román en su Twitter:

“En los pasado meses, un grupo de compañeras hemos denunciado el patrón de acoso laboral al que el líder del Partido Independentista Puertorriqueño, Eliezer Ríos Santiago, nos sometió por mucho tiempo. Las denuncias han continuado descubriéndose y no me extrañaría que la situación continuara ya que este es un problema que abarca a la institución y, hasta que no se atienda de frente y con la seriedad que amerita, no se resolverá”

“En mi caso, las pasadas semanas han sido de gran turbulencia emociona. Agradezco enormemente las muestras de solidaridad de mucha gente y la fiscalización de los medios de comunicación y del país en general. Sin embargo, no deseo que mi caso no el de ninguna otra compañera sea utilizado como balón político por aquellos que han llevado el país a la debacle en la que se encuentra”

“Nuestro reclamo ha sido claro: que se destituya a Eliezer Ríos Santiago de todas sus posiciones de liderato y/o empleo en el PIP y a todos los acosadores que impidan un espacio de trabajo sano y seguro”

“Por lo demás, quiero dejar claramente establecido a les miembres de la prensa que no haré ningún otro comentario sobre la denuncia que sometí ante el PIP pues su contenido hace referencia a comentarios e insultos misóginos y degradantes sobre condiciones de salud que no deseo discutir en público”

“Reitero además que no participaré de la comisión creada por el partido para atender las denuncias que realicé porque entiendo que no me corresponde a mí subsanar la negligencia mostrada por el PIP en el manejo de mi caso y en el de las demás compañeras”

“La situación que se denunció, primero al interior del PIP y luego públicamente, es grave, no es un caso aislado e implica al liderato más alto de la colectividad. Precisamente por esto último al PIP se le va su vida política en atender esta situación de forma decidida y sin ambivalencia. La integridad, verticalidad y firmeza que se necesita para construir una Patria Nueva es aquella capaz de hacerle frente a quienes abusan de su poder aunque sea gente querida y de la familia”, culminó.