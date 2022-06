Secretario de Educación explica a la Cámara de Representantes el contrato de Álvaro Pilar

El secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, explicó hoy en vista pública la contratación como consultor de Álvaro Pilar Vilagrán, incorporador de las organizaciones sin fines de lucro vinculadas al escándalo del Súper PAC, Salvemos a Puerto Rico.

La comparecencia del titular de Educación se da luego que en el programa Rayos X de Telemundo se presentaran facturas sometidas por Pilar al DE que levantaron dudas, ya que en una sola hoja facturó $10,000. La evidencia fue presentada por el representante del Partido Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, quien solicitó a la Comisión de Educación, Arte y Cultura, presidida por la representante Deborah Soto Arroyo que citara y exigiera explicaciones al secretario.

La vista se realizó hoy ante la Comisión presidida por la representante Deborah Soto Arroyo, para atender la resolución de la Cámara 249 que ordena realizar una investigación para identificar las necesidades del sistema público de enseñanza.

“El señor Pilar presta la mayoría de sus servicios de manera presencial y en contacto o colaboración directa con funcionarios del DE y otras agencias por lo que no solo los directores de divisiones pueden confirmar o corroborar que los trabajos facturados han sido realizados”, aseguró el secretario del DE.

En su ponencia, Ramos Parés indicó que el DE le contestó al representante con la información relacionada a la contratación de Accelerate Advisors LLC, la cual es dirigida por Pilar, y el desglose de su prestación de servicios de Pilar Vilagrán, dos días después de recibir el requerimiento.

El contrato de Accelerate Advisors LLC comenzó en julio de 2021 y entre sus servicios está la consultoría y asesoría en planificación y desarrollo de proyectos, gerencia de proyectos, alianzas público-privadas, crear relaciones y enlaces con las comunidades desventajadas, supervisión de proyectos ya establecidos, ayudar y apoyar al equipo de infraestructura en la apertura de escuelas del Sur, apoyar en la modernización de sistemas de información, y coordinar y manejar que todos los estudiantes puedan tener Internet desde sus hogares.

Estos servicios han sido prestados por Pilar Vilagrán con un tope de facturación mensual de $10 mil, “la mitad de lo que se indica en el titular del reportaje que generó la indignación original por parte del representante Márquez”, según el secretario del DE.

“Suponer, como se hace por medio del reportaje que dio pie a la indignación de la contratación de Accelerate Advisory LLC y de su respectiva publicación de seguimiento, que las personas que trabajan o brindan servicios a la agencia están exclusivamente capacitadas o vinculadas a los aspectos pedagógicos o de educación es un error craso que da cuenta de un notable desconocimiento o de una negligencia en el proceso de informar a la ciudadanía”, dijo Ramos Parés.

Indicó que el DE se ha visto en la obligación durante los pasados años, tras los desastres naturales y la pandemia, de contratar servicios de consultores en una diversidad de campos, no solo en educación.

La firma de Pilar lleva dos contratos con Educación. Antes del segundo contrato, el exdirector de Puertos sometió una propuesta con la que pretendía elevar su facturación a $20 mil mensuales.

Pilar fue el incorporador de las “organizaciones sin fines de lucro” mediante las cuales se hicieron donativos de forma anónima al Super Pac, Salvemos a Puerto Rico, que desarrolló una campaña contra Wanda Vázquez Garced en las primarias y contra Charlie Delgado en las elecciones. El modelo para ocultar la identidad de los donantes culminó en la convicción federal de Joseph Fuentes Fernández por mentir sobre los donativos. Pilar también defendió el estatus de sin fines de lucro de Foundation for Progress y Fundación por la Igualdad cuando en la campaña primarista de Pierluisi contra Wanda Vázquez Garced el Departamento de Estado retiró ese estatus. Así mismo fue quien se querelló de un alegado esquema de esconder información en los informes de ingresos y gastos de la campaña primarista de Vázquez Garced.

En una entrevista Punto por Punto con Metro, el secretario de Hacienda, Francisco Parés reiteró que las organizaciones Foundation for Progress y Fundación por la Igualdad no aparecen registradas para fines de exención contributiva como sin fines de lucro. El hecho de que no estén registrados podría apuntar más a que eran entidades fantasmas…, cuestionó Metro. “No tengo todos los elementos para hablar de esto y tampoco podría divulgar información particular. Lo que sí debe saber Puerto Rico es que al momento de ver individuos que hacen reclamaciones de deducciones por pagos a entidades sin fines de lucro, en la gran mayoría de los casos el departamento está en posición a través del procesamiento de la planilla para poder determinar si esa deducción es admisible o no”, dijo Parés.

En el 2010, la Junta de Directores de la Autoridad de los Puertos solicitó la renuncia de Pilar por el manejo de las finanzas de la corporación pública.