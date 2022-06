“Quiero darle un besito a mi hijo”: Madre de sospechoso de asesinar a mujer e hijo pide despedirse

La madre de Billy Rosario Trinidad, sospechoso de asesinar a una mujer y su hijo menor, de 17 años, en la noche de ayer en el barrio San Antonio, en Caguas, solicitó a las autoridades despedirse de su hijo antes de que fuera montado en una patrulla.

“Quiero darle un besito a mi hijo”, pidió la madre del presunto asesino. La señora abrazó a su hijo y dio un beso antes de ser montando en el vehículo oficial.

Rosario Trinidad, de 45 años, era pareja de la mujer asesinada, identificada como Yomara Torres Garay, de 40 años. La víctima y el sospechoso habían trabajado como guardias de seguridad en el área de San Juan, donde se conocieron.

José García Torres, otro hijo de la mujer asesinada, narró la desgarradora escena que encontró en su casa cuando llegaba de trabajar.

“No se lo deseo a nadie, es algo bien horrible. Me quedé en shock y no puedo creer esto que está pasando. Esta persona, la cual no aparentaba ser una persona peligrosa y la cual quería, supuestamente, a mi mamá un montón... y yo llegar y encontrarme con mi hermano de 17 años con un impacto de bala en la cabeza y a mi mamá con dos en la cabeza también y luego irse la escena”, dijo García Torres en entrevista con “Telenoticias”.

Rosario Trinidad fue arrestado en horas de la tarde de hoy, jueves.