Industria lechera propone establecer fórmula de ajustes para cubrir los aumentos por la inflación

El presidente del Sector de Leche de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Manuel Enrique Martínez Arbona, presentó el jueves ante la Cámara de Representantes seis áreas de oportunidad para transformar, innovar y fortalecer la Industria Lechera de Puerto Rico.

Le solicitó, además, al Presidente de la Comisión de Agricultura de dicho cuerpo respaldo total a las iniciativas de la RUTA 2024, las cuales están enfocadas en incentivar la productividad, la seguridad y la estabilidad de la industria lechera puertorriqueña.

“Desde el 2013, los ganaderos estamos constantemente superando retos económicos sin precedentes. Algunos por causas que no podemos controlar, como lo son los fenómenos naturales que nos azotaron, la pandemia y lo más reciente el conflicto bélico en Ucrania. Pero el mayor de todos lo fue la aprobación de un acuerdo leonino propulsado por una planta elaboradora, que afectó la productividad del sector al establecer formulas imparciales e injustas, empobreciendo y sacando del mercado a compañeros ganaderos y lucrando a las plantas elaboradoras”, expresó Martínez Arbona en declaraciones escritas.

Así las cosas, el también presidente de la Junta de la Cooperativa de Productores de Leche (COOPPLE) explicó que “ya se ven aires de cambio positivos, al implementarse un nuevo modelo de liquidación junto al establecimiento de incentivos que generan un aumento en los ingresos a todos los productores y minimiza el incentivo a la sobre producción, al traer el mercado o ventas a la realidad de todos los productores. Promueve, además, el abasto para los productos derivados de las tres plantas elaboradoras, lo que contrarresta la contracción prolongada que ha tenido el mercado de leche fresca local. Igualmente, fomenta el desarrollo de programas de calidad y diferenciación del producto, al utilizar los recursos disponibles en inversiones de capital que aumenten la productividad de nuestras operaciones y más importante aún, el modelo establece la equidad de pago entre todos los productores”.

El Sector de Leche se compone de 216 productores de leche que operan 245 vaquerías. Según el último censo agrícola, correspondiente al año 2017 y publicado en el año 2018 la producción de leche cruda Grado A representa el 40 por ciento del total de ingreso bruto agrícola. Igualmente, la producción de leche impacta de manera directa e indirecta sobre el 50 por ciento de los sectores agrícolas de la Isla. En este efecto multiplicador la industria lechera puertorriqueña incide en las fases de producción de varios sectores agrícolas, de manufactura, distribución de alimentos y ventas al detal, fortaleciendo la economía puertorriqueña. A su vez creando a través de estos eslabones de la cadena de producción unos 16,000 empleos entre directos e indirectos y generando sobre 500 millones de dólares en ventas anuales en Puerto Rico.

Martínez Arbona indicó que “Para que haya una industria estable que pueda planificar el futuro tiene que haber una producción, elaboración y distribución estable. El futuro está en incentivar el desarrollo de nuevos productos de acuerdo con las nuevas preferencias del consumidor. Es decir, tenemos que atemperar la industria a la realidad de hoy. Y esa realidad es que nuestra industria, al igual que en el resto del mundo, transita de ser una de productos líquidos a una de productos diferenciados o derivados lácteos, que es precisamente el fin primordial de las iniciativas esbozadas en la Ruta 2024 que los ganaderos hemos comenzado a implementar, por lo que solicitamos encarecidamente a esa Comisión su apoyo inequívoco a este plan”.

Otras recomendaciones presentadas lo son el que la Oficina de Regulación de la Industria Lechera (ORIL) atempere los reglamentos Número 10 y el propuesto Número 12 a la actualidad y dinamismo de la industria, establecer por reglamento una fórmula de ajustes para cubrir los aumentos inflacionarios, lo cual vendría en sustitución de las actualizaciones anuales, estudiar la posibilidad de establecer unos topes en los márgenes de ganancia sobre el alimento concentrado que producen y venden los molinos en momentos volátiles como el que actualmente estamos viviendo, debe terminar pronto el Estudio Económico Exhaustivo, correspondiente al 2020 que exige la ley y reglamentos como base para establecer las compensaciones y precios de la leche fluida destinada al mercado local.

“Honorables legisladores, he visto como nuestros productores de leche han atravesado retos muy importantes en el pasado. Nos han hecho tropezar y caer, pero nos hemos vuelto a levantar. Nosotros sabemos resolver nuestras diferencias, que sin duda existen. Sabemos encontrar soluciones. Y no tenemos miedo a luchar para salir adelante por el bienestar de nuestros negocios y de la industria lechera puertorriqueña. Estamos convencidos que la solución no es ir hacia atrás. La solución no se consigue abrazándose a soluciones que pueden traer algún alivio pasajero, pero que al no atender la enfermedad pueden traer la muerte segura. Sabemos invertir en el futuro y hacer sacrificios ahora para encaminarnos al éxito”, acotó Martínez Arbona.