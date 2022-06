Cámara discute la posible pérdida de fondos para las escuelas en Puerto Rico

La representante Deborah Soto Arroyo mencionó que la transferencia de la Oficina Central de Adquisiciones del Departamento de Educación Estatal a la Administración de Servicios Generales (ASG) es peligrosa para los estudiantes, pues representa una pérdida de fondos federales para el Departamento de Educación (DE).

La Cámara de Representantes realizó hoy una vista pública de la Comisión de Educación, Arte y Cultura, presidida por Soto Arroyo, sobre la Resolución de la Cámara 249 (R. de la C. 249) que ordena a la Comisión realizar una investigación para identificar las necesidades del sistema público de enseñanza.

El Departamento de Educación Federal envió una carta al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, con preocupaciones sobre la transferencia a ASG, y las legisladoras Soto Arroyo y Sol Higgins Cuadrado pidieron al gobernador, Pedro Pierluisi, que tomara acción ante esta gran amenaza a la educación del país.

“Las preocupaciones se centran en premisas no correctas que hacen alusiones a sistemas y a cierto tipo de cosas que, como principal oficial de compras y administradora de ASG el DE Federal conmigo nunca se ha reunido. También la carta es general en cuanto a los fondos federales que recibe el DE, ellos no son los únicos que destinan fondos para el DE”, aseguró la administradora de la Administración de Servicios Generales, Lcda. Karla Mercado.

El plazo para hacer la transferencia es hasta este próximo 30 de junio.

Sin embargo, Mercado indicó que ASG todavía está culminando la primera fase y no han recibido los planes del DE y para poder centralizar el DE “hay que descentralizarlo”.

Ramos Parés mencionó que este año las escuelas recibieron el presupuesto más grande en la historia, pero n pueden manejarlo por su cuenta ya que “eso provoca un efecto en lo que puede ser la planificación y la entrada temprana de esos productos y adquisición”.

Añadió que el nuevo modelo de compras para las escuelas es la tarjeta bancaria con la que el director escolar puede adquirir el 80% de los bienes y servicios que requieran, con el propósito de bajar el cumulo de compras a nivel central.

“Hay que fortalecer los presupuestos escolares, hay que dar acceso a esta tarjeta porque ocupar personas en las regiones o hacer que los directores escolares tengan que esperar para que los empleados de limpieza tengan que su escoba o mapo, a que lo apruebe la región o nivel central, eso no es viable. Todas esas transiciones responden a lo que estamos haciendo. Por eso critico la carta, porque no se ha llevado una reunión concienzuda de lo que se está diciendo ahí. La ASG como el DE, se de o no la transición centralizada, está liberando el proceso burocrático que tienen que seguir las escuelas de Puerto Rico”, según Mercado.