Arrestan a veterinario fatulo por alegadamente realizar operaciones a domicilio

Las autoridades iban hoy tras la pista de una alegada negligencia de una mujer contra su perrita, pero lo que encontraron fue peor.

Relata Erika Torres de la organización de Investigadores de Crueldad Animal (ICA), quien fue consultada como perito por las autoridades, que una vez llegaron a la residencia de la mujer en Bayamón le instaron que debía llevar el animal de urgencia a un veterinario. La perrita, según un informe de ICA, se encontraba en mal estado con herida abierta en la pata delantera izquierda.

La mujer lo hizo y lo logró en tiempo récord durante la noche, en un horario que aún las clínicas veterinarias, por lo general no han comenzado a operar. A su regreso, se comunica con el sargento Julio Cantres a cargo de la investigación, para asegurarle que ya había completado la orden. Sin embargo, la mujer no pudo entregar la documentación requerida porque el supuesto médico veterinario que la atendió no se le proveyó.

Resulta que a pesar de que la mujer estaba realizando lo correcto en ese momento, el veterinario resultó ser fatulo y arrestado por las autoridades. Según Cantres, el hombre identificado como José Cartagena Martínez no está certificado por el Colegio de Médicos Veterinarios y ofrecía los servicios bajo el negocio ambulante Grooming Clinic. El sujeto tenía una página en la red social de Facebook por donde mercadeaba los servicios a domicilio.

Se mercadeaba en las redes como Grooming Clinic

Cartagena, quien supuestamente le dijo a la mujer que tenía más de 30 años de experiencia como veterinario, utilizaba una guagua Jeep Cherokee del 2009 para trasladarse de hogar en hogar y realizar intervenciones quirúrgicas en los mismos hogares de las víctimas. Al momento, las autoridades tienen conocimiento de dos casos, el de la perrita a la que intervino hoy y le cogió 23 puntos de sutura en una de sus patas y un gato que falleció.

“Es un veterinario fatulo. Lo contactaban por teléfono, iba a la residencia y te operaba el animalito en tu casa”, describió el sargento la manera de operar de Cartagena.

Como parte de la investigación, las autoridades allanaron hoy su residencia en la urbanización Santa Elenita en Bayamón donde le ocuparon la guagua y medicamentos controlados para realizar las operaciones. De igual manera, Cantres indicó que se encontraron al menos cinco perros y un gato, tres de ellos en un congelador y dos en el baúl del vehículo.

“Diligenciamos dos órdenes de allanamiento, una a su carro y una a su casa donde ocupamos medicamentos controlados de los que se utilizan para anestesiar animales y demás y también encontramos cinco o seis cadáveres de perros y gatos que supuestamente él los lleva a cremar y los tenía en la residencia”, dijo Cantres.

El Departamento de Salud, actualmente, se dirigía a la residencia para investigar y disponer de los cadáveres que se encontraron en el lugar.

Las autoridades esperan poder radicarles cargos hoy al hombre bajo el artículo 4 y 5 de la Ley 154, Ley para el bienestar y la protección de los animales y por intrusismo por hacerse pasar por veterinario, entre otros. Al momento se encuentra detenido en la División de Vehículos Hurtados de Bayamón.