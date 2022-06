Presidente de Proyecto Dignidad: “Proteger la vida es el mayor imperativo humano”

El presidente de Proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez Muñiz, expresó sentirse complacido con la aprobación en el Senado del Proyecto 693 que busca restringir el derecho al aborto luego de 22 semanas de gestación.

El proyecto recibió 16 votos a favor, 9 en contra y uno abstenido.

“Proteger la vida es el mayor imperativo humano. La calidad de una sociedad se mide por el cuidado que da a sus miembros más vulnerables. Hoy hemos dado un paso afirmativo al aprobar el Proyecto del Senado 693 para proteger en alguna medida al más vulnerable de los vulnerables, al niño por nacer. ¿Por qué negarle la oportunidad de nacer, crecer y desarrollarse al niño que ya puede sobrevivir fuera del vientre materno? ¿Por qué defender el falso antagonismo de qué la calidad de la vida de la mujer depende de qué el niño no nazca?”, leen las expresiones escritas de Vázquez Muñiz

“Como sociedad no tenemos reparo en gastar recursos en el cuidado de pacientes terminales, con muy poca expectativa de vida o en alimentar y proteger a aquellos que han faltado a la sociedad. Sin embargo, no estamos dispuestos invertir para mantener con vida y salud a los niños de 22 semanas de gestación o mayores, que tienen todo un futuro por delante y cuyo único crimen es no ser deseados. Tiene que llegar el momento en que la realidad de la humanidad del niño no nacido triunfe en nuestras conciencias. El niño merece ser defendido frente a aquellos que no tienen reparo en que sea desmembrado cruelmente por cualquier razón o sin ella”, continúan.

“Nuestro agradecimiento a la Senadora Joanne Rodríguez Veve, portavoz de Proyecto Dignidad, al presidente del Senado José Luis Dalmau, del PPD y al portavoz del PNP, senador Thomas Rivera Schatz por su decidida defensa de la vida. También agradecemos a los senadores que se atrevieron a votar afirmativamente. Esperamos que esa convicción de que toda vida merece ser respetada y protegida lleve a la Cámara de Representantes a aprobarlo también. El señor Gobernador seguramente hará lo correcto estampando su firma. Al final del día, ¿por qué matarlo si puede vivir?”, concluyó Vázquez Muñiz.