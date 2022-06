Pierluisi esperará que Cámara trabaje con proyecto que limita el aborto para tomar una decisión

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que estará pendiente a cómo la Cámara trabajará con el Proyecto del Senado 693 que limita el aborto en Puerto Rico y su decisión dependerá de el asesoramiento que reciba sobre el particular.

“Es que eso ahora pasa a la Cámara. Ahora hay que ver qué hace la Cámara con el proyecto porque en el Senado, por lo que yo he visto, pues sufrió enmiendas. Fue modificado. Ya no estamos hablando del mismo proyecto que se radicó en su origen. Hay que ver qué sucede en Cámara. Yo voy a estar monitoreando el asunto. Si los jefes de las agencias concernidas, que son Justicia y Salud van a estar disponibles si esto va a algún proceso de vistas públicas y piden memoriales y entonces comentarán

A base del proyecto según aprobado por el Senado”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“Habían comentado antes de que el proyecto fuera enmendado en el Senado, ahora si la Cámara decide llevar el asunto a vistas públicas, estarán disponibles”, añadió.

El gobernador al ser cuestionado sobre si firmase el Proyecto del Senado 693, no quiso adelantar criterios sobre el particular.

“Yo en su momento, le voy a pedir el asesoramiento a los jefes de las agencias, es decir, al secretario de Justicia y al secretario de Salud, entre otros y a base de ese asesoramiento y del equipo de la Fortaleza, tomaré mi decisión”, explicó el mandatario.

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Mellado López señaló que tiene inquietudes sobre el particular.

“Ciertamente nosotros tenemos nuestras inquietudes, todavía no he visto el proyecto aprobado (en Senado) y yo me dejo llevar por lo que dicen los ginecólogos del Hospital Universitario y ellos tienen unas preocupaciones que yo traje en las vistas. Más del 94 por ciento de los abortos en Puerto Rico ocurren antes de las 14 semanas. Solamente hay menos de un por ciento de abortos que ocurren a las 22 semanas, pero ciertamente, tendría que ver el proyecto a ver si en qué casos específicamente se pudiera hacer, dejar esa puerta abierta para ver si la ley contempla eso. Yo no soy ginecólogo y me dejo llevar por los obstetras y las experiencias que ellos han tenido y basado en estadísticas”, dijo Mellado López a la prensa.

El Senado aprobó en la noche del martes a viva voz, el Proyecto 693 que limitaría el aborto en Puerto Rico desde las 22 semanas de gestación. El Proyecto del Senado 693 es de la autoría de los senadores Joanne Rodríguez Véve, José Luis Dalmau Santiago, Thomas Rivera Schatz, Albert Torres, Ramón Ruiz Nieves, y Keren Riquelme Cabrera. El Proyecto posteriormente fue aprobado por pase de lista con 16 votos a favor, 9 en contra y un voto abstenido.

La pieza legislativa, además detalla que “se requiere a todo Hospital, Centro de Terminación de Embarazo, profesional médico licenciado o centro de servicios de salud, que mensualmente sometan al Departamento de Salud la siguiente información relacionada con toda terminación de embarazo llevada a cabo desde las 22 semanas para propósitos de velar por el cumplimiento de esta Ley y propósitos estadísticos”.

Dicho proyecto fue aprobado en la Comisión de Vida y Familia que preside Rodríguez Veve pero fue puesta nuevamente a vistas públicas a raíz de las múltiples controversias generadas luego que la misma fue aprobada en Comisión sin ese trámite legislativo.

De hecho, el presidente del Senado, José Luis Dalmau entró en controversias dentro de las filas del Partido Popular Democrático por calificar de asesinas a las mujeres que se practican un aborto.