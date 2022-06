Secretaria de Corrección no responde preguntas sobre muerte de Shannel Colón Ponce

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, pese a pedir disculpas durante su comparecencia a una vista pública del Senado a raíz de la muerte de Shannel Colón Ponce, no contestó preguntas relacionadas al supuesto suicidio de la reclusa.

“A la prensa del país usted le ofrece información sobre ese informe parcial que no está dispuesta a proveerle a esta comisión”, le dijo el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Señor senador, yo no he dado información del contenido del informe parcial a los medios de comunicación. Las expresiones vertidas de mi parte fueron expresiones iniciales que solicitaron los medios de comunicación para conocer qué cosas habían ocurrido en algún momento dado con relación a este caso. De manera preliminar se informó a los medios de comunicación la información que me fue provista a mi por los funcionarios que trabajan en la institución en donde ocurrieron estos hechos. Pero no hemos vertido información sobre el particular”, respondió Escobar.

“Hay una información que preliminarmente se me ofrece en la institución. Yo visité la institución, no recuerdo el día, y ese día me dijeron preliminarmente lo que había ocurrido… cuando ocurre un evento como este pueden ser casos noticiosos y se prepara un informe y ese informe se le provee un informe preliminar. Sobre informe del proceso de investigación no se ha provisto porque no ha culminado”, añadió Escobar.

“Preferimos que finalice la investigación para constatar hechos”, respondió más adelante la funcionaria a preguntas de la senadora Ana Irma Rivera Lassén.

Las expresiones de Escobar se dieron durante una vista pública de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción -presidida por el senador José Antonio “Chaco” Vargas Vidot, para investigar las circunstancias de la muerte de Colón Ponce en el Complejo de Rehabilitación de Mujeres en Bayamón. La vista pública se realizó bajo la Resolución del Senado 77 que ordena que la Comisión realice investigaciones continuas sobre el sinhogarismo, la salud mental, el uso problemático de sustancias y los problemas que afectan a las comunidades puertorriqueñas.

A la vista pública compareció el doctor Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional, pidió no divulgar en la vista información.

“Le pedimos muy respetuosamente que nos permita en este momento no divulgar información particular de la paciente, lo que no quiere decir que no vamos a estar en capacidad muy pronto de forma amplia, dar todos los detalles que tuvimos en la intervención con esta paciente. Hay unas investigaciones en curso”, expresó Villalobos.

Por su parte, Shirlian Rosario, tía de Colón Ponce, se expresó en la vista pública apenada de que la secretaria de Corrección no estuviera presente durante su alocución para escuchar sus expresiones. “Me apena que la secretaria del Departamento de Corrección no pueda escuchar mis expresiones. Pero quiero comenzar contestándole: Si nosotros como familia hubiéramos aceptado las expresiones vertidas por la secretaria del Departamento de Corrección el día 7 de junio, de que la muerte de mi sobrina fue un suicidio, tristemente, como suicidio se hubiera quedado. Y todas estas investigaciones no se estuvieran llevando a cabo, todo seguiría oculto”, expresó la familiar.

Por último, Yahaira Colón, hermana de Colón Ponce, depuso a nombre de la familia. En su ponencia, presentó copias de alegadas amenazas por parte de una oficial del complejo correccional en la que presuntamente se hace alusión a una bienvenida a golpes para la reclusa.

Shannel Ivette Colón Ponce de 23 años, fue localizada sin vida el pasado 2 de junio de 2022 en el Complejo Correccional para Mujeres de Bayamón. La titular del DCR aseguró desde entonces, que Colón Ponce se privó de la vida. Posteriormente, solicitó al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), adscrita al Departamento de Seguridad Pública (DSP) para que investiguen el suceso.

Desde ese entonces, familiares han reclamado que Colón Ponce no se privó de la vida.