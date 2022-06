Pierluisi dice que Fondo de Seguro del Estado tiene que cooperar para mitigar impacto factura de luz

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que la Corporación del Fondo de Seguro del Estado “tiene que poner de su parte” para ayudar a mitigar el alza en la factura de energía eléctrica.

“Como vi que estaban hablando de que no se debe seguir impactando la reserva de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado, indiqué que la información que tenemos es que tenemos un sobrante en este año fiscal en curso de las operaciones regulares del Fondo. Así que no habría que impactar su fondo de reserva. Y pienso que todos tenemos que poner de nuestra parte, en este caso, esa corporación pública, en la medida, en que tiene sus finanzas en orden y tiene un sobrante en sus operaciones de este año fiscal, debe aportar para mitigar el aumento en el costo del petróleo y en la factura de la luz. Yo insisto en que la Asamblea Legislativa debe aprobar un proyecto que básicamente autoriza esa transferencia”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

El Proyecto de la Cámara 1387, de la autoría del presidente Rafael “Tatito” Hernández Montañez y el portavoz de la minoría Carlos “Johnny” Méndez Núñez, transfiere de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) la cantidad de 165 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La propuesta no cuenta con el respaldo de algunos legisladores que no están de acuerdo con continuar la práctica de quitarle fondos a la corporación pública. Inclusive, el administrador de la entidad Jesús Rodríguez Rosa, puso varias condiciones (entre ellas que ese dinero retirado se reponga) para la transferencia de los mismos.

De otra parte, a pesar de que la Junta de Control Fiscal ha insistido en cortarle 147 millones de dólares al presupuesto, Pierluisi Urrutia insistió que hay fondos suficientes, según el Departamento de Hacienda.

“La diferencia original eran 100 millones de dólares, cuando la Rama Ejecutiva comenzó el proceso deliberativo con la Junta para elaborar un presupuesto, contábamos con esos 100 millones de dólares. De golpe y porrazo, de un día para otro, la Junta exigió que se recortara por 100 millones, cuando tenemos al Departamento Hacienda certificando que las proyecciones, hemos excedido las proyecciones de una manera bien sustancial. Tengo que pensar, que si ahora diferencia son 45 millones, tiene que ser que, en el proceso legislativo, se han añadido medidas por 45 millones de dólares adicionales”, dijo el gobernador.

“Yo estoy cómodo que el presupuesto aguanta 100 millones. Si aguanta 145 millones habría que evaluar las cifras que dio el secretario de Hacienda. Aquí lo importante es que protejamos por ejemplo los municipios, protejamos entidades claves para nuestro futuro como, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico. Protejamos todos los programas claves del Departamento de la Familia del Departamento de Seguridad Pública, nuestra educación. Aquí lo importante es que no se afecten servicios esenciales del gobierno y que no echemos a un lado a los municipios que rinden servicios esenciales que complementan a los del Gobierno Central. Así que yo voy a estar siempre monitoreando esto y al final del camino, espero que la Junta ceda en algunas áreas y les anticipo que la Asamblea Legislativa va a ceder en otras. Y si yo lo que veo es un presupuesto razonable, que no pone en peligro servicios esenciales lo voy a firmar”, añadió.

En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez adelantó que el borrador de resolución de presupuesto que se enviará a la Junta Fiscal tiene 100 millones de dólares menos que la versión aprobada en Senado.