Pierluisi a críticos de la Reforma Laboral: “No es cuestión de mirar mi finquita y defender mi finquita”

Ante las críticas de los sindicalistas de que se quedó corta y de los empresarios pequeños que lo que provocará es un impacto negativo en sus negocios, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el martes que su objetivo al firmar el proyecto de Reforma Laboral era procurar que las personas que no se sienten motivados a buscar empleo lo hagan.

“Aquí todo el mundo tiene que poner de su parte, todos tienen que ceder por el bien colectivo. Y no es cuestión de mirar mi finquita y defender mi finquita. Aquí todos tenemos que pensar en todo Puerto Rico, en la reconstrucción de Puerto Rico, en el bienestar de todo Puerto Rico, en toda la población de Puerto Rico y no en la finquita de cada cual”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Se encontró un punto medio que entendimos que era justo y razonable. Por un lado, puede estar ese sector (sindical) haciendo un reclamo y yo tengo a pequeños comerciantes, de igual manera, haciendo reclamos. O sea, y lo que uno trata de hacer es reconciliar el asunto y llegar a un punto medio razonable. Yo firmé esta legislación porque entiendo que es balanceada y está principalmente dirigida a incentivar a las personas, a trabajar, a facilitar el proceso de reclutamiento de empleados, a incentivar a los que se nos fueron para que regresen, a incentivar a los que están en la economía informal, a ingresar a la economía formal. ¿Por qué? Porque al mejorar los beneficios marginales y darle unas protecciones a la fuerza trabajadores del sector privado, pues estamos nuevamente incentivando a los que no han entrado a nuestra fuerza laboral a hacerlo. La oferta se está mejorando. La oferta para el empleado se está mejorando. Ah, que algunos quisieran todavía más. Eso se respeta. Pero otra vez, el proceso siempre conlleva un justo balance”, añadió.

Sobre la reiterada negativa de la Junta de Control Fiscal a darle su visto bueno a la recien firmada ley, el gobernador sostuvo que no hay evidencia que sustente sus argumentos.

“Me llama la atención que lo que vi reportado en los medios hoy es que la Junta dijo que iba a revisar la ley según aprobada, para ver si atiende alguna de sus preocupaciones o señalamientos. Hay un proceso establecido en la Ley PROMESA para poder invalidar una ley debidamente aprobada por la Asamblea Legislativa y firmada por el Gobernador. Queda por ver si se activa ese proceso. De igual manera, queda por verse cuál sería la decisión de la jueza (Laura Taylor Swain). Yo ayer, verbalmente y por escrito defendí los méritos de esta reforma laboral. Como dije, contrario a lo que la Junta alega, yo entiendo que, al revés, esta ley va a ser positiva para el desarrollo económico sostenible de Puerto Rico. Va a facilitar el reclutamiento de trabajadores que necesitamos para áreas claves de nuestra economía, como la construcción y el turismo. Así que discrepo de la posición que ha tomado la Junta. También le llamé la atención en el sentido de que no hay evidencia empírica económica, no hay datos ahora mismo para estar tomando un juicio de que esta ley va a ser nociva para la economía de Puerto Rico. No hay manera, no hay forma y manera de establecer eso con datos objetivos. Tendríamos que esperar un periodo de tiempo razonable para ver si la ley nos ayudó en este proceso de que Puerto Rico crezca y de que se reconstruya Puerto Rico. Esos planteamientos ya yo los hice ayer y los vamos a hacer. Si la Junta fuera al Tribunal Federal, los vamos a hacer ante el Tribunal Federal”, expresó.