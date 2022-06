Educación envía carta de cobro a miles de maestros

Los maestros que están próximos a jubilarse del Departamento de Educación recibieron una comunicación la semana pasada en la que la agencia les cobra la primera quincena de junio, algo que fue calificado como “otro atropello más al magisterio” por parte de la líder magisterial, Eva Ayala.

“Si usted recibió el pago de nómina de la primera y segunda quincena de junio de 2022, por este medio le notificamos que dicho dinero no le corresponde. Por tal razón, la Oficina de Nóminas del Departamento de Educación, se encuentra realizando el correspondiente proceso de facturación, de manera que puedan proceder con la devolución de dichas quincenas”, lee la comunicación que recibieron miles de maestros. Se establece que la fecha límite para devolver el dinero es este viernes, 24 de junio.

La portavoz de la organización Educamos, Eva Ayala, dijo esta mañana en WKAQ que la comunicación general a los miles de maestros que se retiran no es correcta y que el Departamento de Nómina en Educación debe hacer una facturación individual por cada maestro, ya que los casos varían. Según la líder magisterial los maestros que recibieron la comunicación son los que recurrieron a la compra de tiempo a través de la Ley 26, mecanismo mediante el cual utilizaron dinero de vacaciones para reconocerlo como tiempo trabajado y completar los 30 años de servicio.

“Hay maestros que no necesitan los diez meses. Esa primera quincena de junio la laboran todos los maestros. Eso no es un pago de vacaciones sino un pago regular. Estamos exigiendo al secretario que sea responsable y que explique este comunicado que no está firmado por el secretario”, dijo Ayala.

En la carta se indica que los métodos de pago para devolver el dinero, que son; cheque, giro postal, cambio exacto, ATH regular sin chip, no Visa ni Mastercard.