Alcaldesa de Morovis no anticipa que Charlie Delgado se convierta en un contrincante a la gobernación

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, quien ya anunció que aspirará a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), dijo hoy que no anticipa que Carlos “Charlie” Delgado se convierta en su contrincante político.

Aseguró que el excandidato a la gobernación por el (PPD) informará en el próximo mes de julio su determinación, pero no lo ve aspirando nuevamente la posición.

“Ayer lo escuché en la radio y sí informó que ya a partir de julio el estaría expresando cuál sería su futuro político dentro del Partido Popular, pero el todavía no ha expresado si va a correr para la candidatura nuevamente de cara al 2024, así que hay que esperar su determinación. Yo entiendo, por lo que he podido observar, que no lo veo corriendo nuevamente por la candidatura a la gobernación”, señaló la vicepresidenta del PPD.

No obstante, dejó entrever que Delgado podría estar aspirando a otra posición, aunque no adelantó a cuál. “Hay que respetar su determinación a cualquier otra posición que posiblemente no descartaría y ojalá no lo perdamos. Yo creo que él tiene mucho que aportar al país. Yo creo que es una persona muy importante dentro del partido”, sostuvo.

Mientras, Maldonado dijo que la corrupción sería uno de los temas que atacaría como aspirante a la gobernanza del país. Apuntó hacia un proyecto de país “que le devuelva la esperanza y una sana administración a nuestro país.

“‘El tema de la corrupción es un tema muy importante para todos los puertorriqueños. Yo creo que tenemos que trabajar con un gobierno limpio, con un gobierno transparente donde le podamos devolver la esperanza nuevamente y credibilidad en los políticos”, dijo.

“Tenemos que trabajar un proyecto de país que se le devuelva la esperanza y una sana administración a nuestro país, donde realmente podamos limpiar la imagen nuestra dentro de lo que somos nosotros los políticos. Tenemos que devolverle la confianza a nuestro pueblo y estoy lista para trabajar como lo he hecho durante todos estos años dentro de mi municipio de una sana administración que siempre he tenido, pues llevarla a lo que se necesita ahora mismo en nuestro país”, añadió.