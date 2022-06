“Tatito” Hernández agradece al gobernador por firmar la Reforma Laboral

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, agradeció al gobernador Pedro Pierluisi el anuncio de la firma del proyecto sobre la nueva reforma laboral que realiza cambios a la aprobada en el año 2017 durante la administración de Ricardo Rosselló.

“El diálogo, la perseverancia y el trabajo en equipo brindó justicia a los trabajadores puertorriqueños. Le agradezco al representante Domingo Torres García y a la senadora Ana Irma Rivera Lassen por su extraordinaria gesta, a todas las delegaciones por su respaldo y al gobernador Pedro Pierluisi por cumplir su palabra”, escribió el presidente cameral en su cuenta de Twitter.

A través de un mensaje televisado el gobernador anunció que decidió firmar el proyecto que enmienda la Reforma Laboral tras llegar a acuerdos con la legislatura y realizar cambios al proyecto original.

Pierluisi anunció que convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1244 que amplía derechos a los trabajadores del sector privado.

Del mismo modo, el primer ejecutivo rechazó los planteamientos de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) sobre que estaba impedido de firmar la pieza legislativa y que la misma tendría un efecto adverso en la economía.

“Les anuncio que he decidido firmar el proyecto de reforma laboral que aumenta el tiempo de descanso, los beneficios marginales y las protecciones de empleo a los trabajadores en el sector privado de Puerto Rico. Esta nueva ley hace más atractivo y seguro entrar a la fuerza laboral en momentos en que la gran mayoría de las empresas están buscando empleados y en que necesitamos más trabajadores para adelantar la reconstrucción de Puerto Rico”, inició diciendo el gobernador en su mensaje al asegurar además que, “un empleado debe tener derecho a un período razonable de vacaciones al año, pues eso aumenta – no disminuye – su productividad”.

El primer ejecutivo aseguró que trabajó en conjunto con el liderato de la Asamblea Legislativa para lograr un proyecto de ley más balanceado y beneficioso para todos en la Isla. Especialmente se lograron modificaciones en disposiciones que hubieran afectado a los pequeños y medianos comerciantes, y que podrían desincentivar el reclutamiento de empleados.

“Buenos beneficios marginales y protecciones laborales harán a Puerto Rico más atractivo para todo el que desea un buen empleo. Más beneficios motivarán a nuestra gente a trabajar, haciendo crecer nuestra fuerza laboral, acelerando la reconstrucción, poniendo más dinero a correr por la economía y aumentando los recaudos del gobierno”, expresó Pierluisi.

Hace unas semanas el gobernador había indicado que tenía diferencias con algunas disposiciones de la Reforma Laboral y por esta razón tenía que revisarla. En un principio el gobernador había vetado el primer proyecto que llegó a su escritorio.

“Tengo que ver el detalle. A ver, yo sé que atendieron algunos de mis señalamientos, así que yo voy a estar bien pendiente, porque yo cursé comunicaciones a la Cámara y al Senado en el proceso de consideración de esa medida. Bueno, veté la que me llegó un tiempo atrás e hice unos señalamientos. Así que lo que voy a estar velando es que se atendieron los señalamientos que hice. Sí, así fue, le imparto la firma. Si por alguna razón no se atendieron, pues entonces me reservo la decisión para cuando tenga la medida en mi despacho y la pueda revisar junto con el asesoramiento de las agencias que me asisten”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa el pasado 9 de junio.